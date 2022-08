Professor é preso por estupro de vulnerável no Interior do Ceará; crime acontecia dentro da escola

Um professor de 44 anos foi preso sob suspeita de estupro de vulnerável. Conforme a Polícia Civil do Ceará, o homem é investigado por praticar os crimes enquanto atuava dentro de uma instituição escolar, em Acopiara.

O suspeito, de identidade preservada, foi detido nessa quarta-feira (17), em Acopiara. A informação é que os crimes aconteceram nos meses de março e abril de 2021. Até o momento, não há um número confirmado de quantas pessoas foram vítimas da ação criminosa.

A Polícia Civil tomou conhecimento das denúncias e deu início a investigação. Autoridades fizeram buscas até chegar ao suspeito, que agora atua como motorista na cidade.

Conforme o delegado municipal de Acopiara, André Nicodemos, o mandado de prisão foi solicitado à Justiça depois que os investigadores descobrirem provas que indicavam a existência do crime. "Os policiais foram até as ruas a fim de localizar. após horas de espera identificaram o trajeto e o capturaram", disse o policial.

A Polícia Civil representou pela prisão preventiva do homem, que teve mandado expedido em seu desfavor.

"Os policiais civis realizaram a abordagem e deram voz de prisão ao homem, que foi encaminhado à Delegacia Municipal de Acopiara, unidade da Polícia Civil", conforme informado pela Polícia.

O mandado foi cumprido na manhã desta quarta-feira, no bairro Centro e o suspeito encaminhado para a cadeia pública do município

As investigações seguem em andamento a fim de apurar se o suspeito tem envolvimento em outros crimes. A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais para o número (88) 3565-9501, contato da Delegacia Municipal de Acopiara.

