Homem é flagrado exibindo arma durante festa e é preso em Fortaleza; veja vídeo

Um homem de 29 anos foi preso, na madrugada dessa segunda-feira (15), após ser flagrado portando uma arma de fogo durante uma festa realizada no bairro Presidente Tancredo Neves, em Fortaleza. Com ele, além do armamento, também foram apreendidas drogas e munições.

Segundo a Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Jonas Lima Nascimento foi observado pelas câmeras do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) exibindo o equipamento bélico. Em seguida, a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) acionou uma equipe da Polícia Militar em patrulha para verificar o caso.

Os agentes de segurança chegaram ao local e abordaram o homem, que já estava de saída. Com ele, os policiais apreenderam a arma de fogo, 16 munições, cocaína e maconha.

Em seguida, Jonas Lima, que possui passagens pelos crimes de roubo, de ameaça, de receptação e de roubo com restrição de liberdade, foi encaminhado para a Delegacia do 13° Distrito Policial (DP). Na unidade da Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. A corporação segue investigando o caso.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias também podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de Whatsapp.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o telefone (85) 3101-2050, do 13º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.

