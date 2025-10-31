Diário do Nordeste
Com salários acima do teto, TCE alerta prefeituras no Ceará sobre pagamentos por plantões médicos de 72 horas seguidas

TCE Ceará identificou um servidor em Farias Brito e dois em Catunda a partir de inspeção em folha de pagamento de março de 2024

Luana Barros 25 de Janeiro de 2025
Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Ceará

PontoPoder

TCE identifica prefeituras no Ceará que pagam salários superiores ao teto remuneratório; veja lista

Segundo a Constituição, a remuneração máxima de servidores municipais é o valor do salário do prefeito da cidade

Luana Barros 24 de Janeiro de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Farias Brito?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Farias Brito?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Prefeitura de Farias Brito

Negócios

Indústria de cadeiras injetáveis será instalada em Farias Brito com abertura de 200 vagas de emprego

Convênio entre Prefeitura de Farias Brito e Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) foi assinado para instalação da indústria

Redação 25 de Setembro de 2023
Leda Francisca de Alcântara Neta

Segurança

Mulher de 30 anos é morta a tiros pelo companheiro em Farias Brito, no interior do Ceará

Homem cometeu suicídio em seguida; casal passava o feriado na casa de familiares

Redação 01 de Maio de 2023
Bracelete de policial da SSPDS do Ceará

Ceará

Ataque em escola na cidade de Farias Brito deixa duas alunas feridas

Vítimas estão sendo assistidas por unidades de saúde

Redação 12 de Abril de 2023
Trator é partido ao meio após colidir com micro-ônibus no Cariri

Ceará

Trator desgovernado é partido ao meio após colidir contra micro-ônibus no Cariri

Sete pessoas ficaram feridas, incluindo os condutores dos veículos, sendo encaminhadas para uma unidade hospitalar da região

Redação 18 de Agosto de 2022
O secretário Roberval Gonçalves de Araújo em seu gabinete na prefeitura de Farias Brito. Está sorrindo e usando uma camisa azul.

Ceará

Secretário de Esporte, Cultura e Juventude de Farias Brito sofre colisão no trânsito e morre

O gestor municipal estava pilotando uma motocicleta quando foi atingido na traseira por um carro. O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro

Redação 13 de Fevereiro de 2022
Cachorro é ferido e morto em Farias Brito

Região

Cachorro é agredido e morto em vaquejada no Interior do Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará informou que o caso de maus-tratos ao animal está sendo apurado

Redação 24 de Janeiro de 2022
