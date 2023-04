Ataque em escola na cidade de Farias Brito deixa duas alunas feridas

Duas crianças de nove anos de idade foram feridas em um ataque a uma escola municipal na zona rural de Farias Brito, no interior do Ceará. A ação violenta aconteceu nesta quarta-feira (12) e foi confirmada pela prefeitura do município.

As vítimas foram encaminhadas para o hospital municipal da cidade. Uma delas sofreu ferimentos superficiais, mas já recebeu alta. A outra teve lesões mais graves e foi transferida para o Hospital Santo Antônio, em Barbalha. Ela está com sinais vitais preservados e seu estado geral é estável.

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura de Farias Brito, tanto as vítimas como a comunidade escolar estão sendo assistidas pela administração municipal. O secretário da Educação foi pessoalmente ao local, acompanhado de uma equipe multidisciplinar envolvendo profissionais da assistência social, da psicologia, da enfermagem, dentre outros.

A prefeitura afirmou ainda que adotou imediatamente medidas disciplinares cabíveis contra o agressor, que foi apreendido pela Polícia. “Ressaltamos que a segurança dos alunos é uma prioridade para a administração municipal e que estamos trabalhando para garantir que todas as escolas municipais tenham um ambiente seguro e acolhedor para os estudantes”, garantiu a gestão, em nota publicada em seu perfil oficial no Instagram.

A governadora do Ceará em exercício, Jade Romero (MDB), também se posicionou em suas redes sociais. Ela disse que recebeu "com preocupação" a notícia sobre o ocorrido e que estava acompanhando o caso, inclusive, acionando gestores da administração estadual para tratar do assunto.

Investigação

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o suspeito de um ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio foi apreendido pela Polícia Militar na tarde desta quarta.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional do Crato, unidade da Polícia Civil, onde será ouvido.

Ataques a escolas

Este ataque acontece em meio a outras ações violentas registradas, nas últimas semanas, em escolas do Brasil. No Ceará, ocorrências do tipo são atípicas. Especialistas veem o problema como complexo, mas há medida efetivas que podem ajudar a combater e prevenir novas ocorrências.

O enfrentamento envolve desde o eixo mais próximo, como iniciativas das gestões escolares, aos mais ampliados, como as responsabilidades das esferas de governo (municipal, estadual e federal) e a atuação das próprias famílias e comunidades.

Diante do cenário nacional de agressões, uma atmosfera de medo tem pairado sobre várias comunidades escolares. Contudo, ciente da seriedade da situação, o Governo Federal e governos estaduais têm se mobilizado para receber denúncias, investigar ameaças e prevenir ataques semelhantes.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública também irá notificar as plataformas de redes sociais para que elas colaborem mais rapidamente em relação aos pedidos de investigação de suspeitas de ataques a instituições de ensino, além de apologia ao ódio e à violência na internet.

Caso tenha alguma denúncia sobre possíveis ameaças a escolas, clique aqui e informe ao Governo. As denúncias são anônimas.

*O Diário do Nordeste opta por não divulgar detalhes do ataque, como nome e idade do agressor, bem como a forma como foi cometida a ação violenta, para não estimular outras semelhantes.