Perfis que ameaçam ataques a escolas do CE são identificados e suspeitos detidos; veja como denunciar

A Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e o Departamento de Inteligência Policial (DIP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) identificou a autoria e monitora, pelo menos,18 perfis em redes sociais com ameaças de ataques a escolas do Ceará. Além disso, 6 pessoas foram encaminhadas a delegacias para prestarem esclarecimentos.

A atuação da SSPDS ocorre no contexto das ações violentas em escolas do Brasil, inclusive no Ceará, e visa responsabilizar pessoas que estão disseminando ameaças de ataques por meio de redes sociais. Os celulares dos investigados foram apreendidos e devem ser analisados pela Polícia Civil.

Entre as pessoas ouvidas, um adulto de 21 anos foi preso em flagrante por armazenar pornografia infantil e passou a ser investigado por ameaçar escola.

Um adolescente de 16 anos foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao crime de ameaça. Contra os outros três adolescentes de 12, 14 e 15 anos e um adulto de 21 anos, foram registrados Boletins de Ocorrência.

Reforço no monitoramento

A governadora em exercício do Ceará, Jade Romero, explica que as rondas escolares e paradas de viaturas já estão mais próximas às escolas, sejam públicas ou privadas. Os diretores que desejarem o policiamento dentro da área da unidade, diz ela, podem solicitar à Polícia Militar.

“Caso haja alguma denúncia, é importante orientar a população que procure a Ciops. A Polícia Civil está com a inteligência fazendo o acompanhamento de eventuais perfis que possam trazer algum tipo de mensagem diferente, e a ronda está fazendo esse policiamento de aproximação para trazer tranquilidade para os pais”

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também anunciou que o Ministério também irá notificar as plataformas de redes sociais para que elas colaborem mais rapidamente com os pedidos de investigação de suspeitas de ataques a instituições de ensino, além de apologia ao ódio e à violência na internet.

Onde denunciar

No Ceará, a população pode realizar denúncias anônimas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp.

Em nível nacional, para combater ameaças e também ataques, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em parceria com organização não-governamental SaferNet Brasil, criou canal virtual para receber denúncias. Para acessar clique aqui.

A denúncia é anônima, e as informações enviadas serão analisadas pela equipe do Ciberlab da Secretaria Nacional de Segurança Pública.

De acordo com o Governo Federal, centenas de agentes atuam de forma integrada no monitoramento de ameaças, dentre eles, chefes de delegacias de investigação, chefes de agências de inteligência (incluindo Polícias Militares e Civis estaduais) e policiais federais.

Ataque no Ceará

Duas estudantes cearenses foram feridas numa escola de Farias Brito, na região do Cariri, nesta quarta-feira (12). A possibilidade de ataques violentos em unidades públicas e particulares de ensino acontece após registros violentos em São Paulo, Santa Catarina e Goiás.

Este ataque no Ceará acontece em meio a outras ações violentas registradas, nas últimas semanas, em escolas do Brasil. No Ceará, ocorrências do tipo são atípicas. Especialistas veem o problema como complexo, mas há medida efetivas que podem ajudar a combater e prevenir novas ocorrências.

O enfrentamento envolve desde o eixo mais próximo, como iniciativas das gestões escolares, aos mais ampliados, como as responsabilidades das esferas de governo (municipal, estadual e federal) e a atuação das próprias famílias e comunidades.

*O Diário do Nordeste opta por não divulgar detalhes do ataque, como nome e idade do agressor, bem como a forma como foi cometida a ação violenta, para não estimular outras semelhantes.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil