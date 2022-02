Secretário de Esporte, Cultura e Juventude de Farias Brito sofre colisão no trânsito e morre

O secretário de Esporte, Cultura e Juventude de Farias Brito, na região do Cariri, morreu na noite da última sexta-feira (11), por volta das 22h30min, vítima de uma colisão de trânsito na rodovia CE-386.

Roberval Gonçalves de Araújo, 36, estava pilotando uma motocicleta quando foi atingido na traseira por um carro. O gestor não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo relatório da Polícia acessado pelo Diário do Nordeste, o motorista do veículo fugiu a pé, sem prestar socorro. Contudo, ele já foi identificado e há informações de que se apresentou à delegacia no sábado (12).

Com o gestor, na garupa da moto, estava o coordenador de Projetos da pasta, Nayalex Marques Silva, 25, que conseguiu ser socorrido a tempo por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Regional do Cariri (HRC).

A reportagem procurou o HRC neste domingo (13) para obter informações atualizadas sobre o estado de saúde de Nayalex e aguarda retorno. A assessoria de imprensa de Farias Brito, por sua vez, informou que o coordenador teve o fêmur e a clavícula quebrados e que deve passar por cirurgia, mas está consciente e estável.

Luto em Farias Brito

A morte do secretário, que estava há pouco mais de um ano no cargo, provocou um luto de três dias em Farias Brito, contados a partir de sábado (12).

A prefeitura facultou à família de Roberval a realização de homenagens nas dependências do paço municipal e da Câmara de Vereadores.

“Devolvemos para Deus um amigo, irmão, jovem, pai, marido, uma pessoa de muita garra. Não tenho palavras que sejam suficientes para descrever como é difícil para todos nós tudo isso que estamos passando. Muito obrigado Roberval por nos ensinar com seu exemplo de vida, a correr atrás de nossos objetivos, sendo persistentes e incansáveis. Você deixa um grande legado e também uma enorme saudade”, escreveu o prefeito da cidade, Francisco Austragezio Sales, Deda (PDT), em postagem nas redes sociais.

Roberval foi candidato a vereador de Farias Brito pelo PDT nas eleições de 2020.