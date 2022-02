Cantor sertanejo morre após acidente entre carro e carreta na Bahia

O cantor sertanejo Samuel Santos, vocalista da banda Xote dos Garotos, morreu na madrugada deste domingo (13), em um acidente entre um carro e uma carreta no quilômetro 284 da BR-101, no trecho urbano da zona rural de Laje (BA). Ele voltava de um show quando ocorreu o acidente, que deixou uma segunda vítima.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, segundo o portal G1, que um passageiro no mesmo carro em que Samuel estava também morreu. O caso foi registrado na delegacia municipal de Laje, mas ainda não há detalhes sobre as causas do acidente.

No perfil do artista no Instagram, diversas pessoas se mostraram surpresas na última publicação do artista, datada do dia 17 de janeiro. "Não dá nem para acreditar, irmão", comentou um perfil.

Em postagem no perfil do grupo nas redes sociais, a banda manifestou pesar e agradeceu as orações. Nos comentários, diversas pessoas manifestaram luto pelo ocorrido. "Vai com Deus e que Ele possa confortar o coração dos amigos e familiares", escreveu um perfil. "É hora de brilhar no céu, meu amigo, vai com Deus!", disse o cantor Kaique Reis.

Legenda: Perfil do grupo informou que acidente ocorreu no Posto Grande Vale Foto: reprodução/Instagram

A Polícia ouviu testemunhas e fez a perícia e a remoção dos veículos, conforma a publicação. O caso será investigado.

VCrepórter

