Em vídeo, caminhoneira e influencer Aline Füchter mostra rosto pela primeira vez após acidente

A influencer e caminhoneira catarinense Aline Füchter Ouriques, mais conhecida como ‘Musa das Estradas’, publicou um vídeo nesta terça-feira (1º), mostrando pela primeira vez como ficou seu rosto após sofrer um acidente na BR-174, em Mato Grosso, no último dia 13 de janeiro.

Na ocasião, ela conduzia uma carreta quando colidiu na lateral de outro veículo, ficando presa às ferragens.

VEJA IMAGENS DO ROSTO DE ALINE FÜCHTER APÓS O ACIDENTE:

"É a primeira vez que eu me mostro depois do acidente, como eu fiquei de corpo inteiro", disse Aline, logo no início do vídeo publicado em seu canal do YouTube, que conta com mais de 1,5 milhão de inscritos.

Com cicatrizes no rosto e o braço esquerdo imobilizado, Aline informou que a perna, o braço e lado esquerdo do rosto foram mais atingidos no acidente. Ela ainda não consegue ficar de pé e está utilizando cadeira de rodas para se locomover.

Cirurgias

Após o acidente, Aline precisou ser internada e foi submetida a uma cirurgia no braço e na perna. "Eu acordei uns três dias depois do acidente e aí eu já tava com um ferro na perna", relembrou.

Devido ao tratamento, a 'Musa das Estradas' voltou para casa, na cidade de Tubarão, no sul de Santa Catarina, somente nesta segunda-feira (31). Logo ao chegar, conta que procurou um médico para avaliar o pulmão, que também sofreu com o impacto da colisão.

"Na batida, bateu um pouquinho o meu pulmão e criou um pouquinho de água", disse, apontando ainda que deve ser submetida a uma cirurgia na boca.

Legenda: Aline faz sucesso nas redes sociais falando de sua rotina como caminhoneira Foto: Reprodução

"Meu rosto está totalmente torto. Essas casquinhas que estão aqui [no rosto], tenho três pontos só aqui", detalhou, apontando para a região da testa. "Essas casquinhas são a mesma que estão aqui no meu braço, mas já estão saindo, e graças a Deus não está ficando com marca".

Segundo ela, já está agendado um procedimento cirúrgico no rosto para daqui a cerca de 10 dias em Blumenau, no Vale do Itajaí. "Essa cirurgia vai ser para corrigir o que quebrou dentro do rosto. Por isso que eu estou com a cara torta porque, na realidade, eu estou com a cara inchada desse lado. É uma [cirurgia] bucomaxilar", contou.

Apesar das sequelas do acidente, para Aline, poder voltar a andar já vai ser "uma grande vitória".

Sucesso nas redes sociais

Natural da cidade de Tubarão, em Santa Catarina, Aline Ouriques é formada em Administração de Empresas. Ela faz sucesso nas redes sociais mostrando a rotina de caminhoneira, profissão ainda dominada por homens.

Do dia do acidente até esta terça, o número de inscritos no canal do YouTube da influencer saltou de 1,45 milhão para 1,54 milhão. No Instagram, a quantidade de seguidores mais que dobrou, passando de 70 mil para 151 mil.