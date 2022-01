Caminhoneira e influencer Aline Füchter sofre acidente no Mato Grosso

Conhecida como ‘Musa das Estradas’, a influencer e caminhoneira catarinense Aline Füchter Ouriques sofreu um acidente na BR-174, em Mato Grosso, nesta quinta-feira (13). As informações são do O Globo.

Conforme o jornal, o acidente foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros. Aline conduzia uma carreta, entre os municípios de Porto Esperidião e Pontes e Lacerda, quando colidiu na lateral de outro veículo que seguia no sentido contrário da rodovia, levando uma caçamba.

Cirurgia no braço

Apesar do susto, a youtuber está "bem" e foi submetida a uma cirurgia no braço. A informação do estado de saúde de Aline foi divulgada por Lauren Matheus, uma amiga que estava ao lado da caminhoneira durante o acidente.

"Estamos bem. Estamos vivas. Deus nos livrou do pior", escreveu Lauren no Instagram.

Segundo o portal ND+, a catarinense chegou a ficar presa nas ferragens e foi levada a um hospital da região com escoriações e o braço fraturado.

Natural da cidade de Tubarão, no sul de Santa Catarina, Aline Ouriques é formada em Administração de Empresas e soma 1,45 milhão de inscritos em seu canal no YouTube. No Instagram, a caminhoneira reúne quase 70 mil seguidores.