Antes de matar os filhos, mulher enviou um áudio para o próprio pai informando o crime

A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou, nesta quinta-feira (13), que Stephany Ferreira Peixoto (36) enviou um áudio para o pai informando que iria matar os filhos e depois tirar a própria vida. O avô de Arthur, 3, e Leonardo, 6, repassou o conteúdo às autoridades e prestou depoimento na delegacia de Guapimirim, no Rio de Janeiro. As informações são do Extra.

O crime ocorreu na última segunda-feira (10). As crianças foram mortas a facadas.

De acordo com o depoimento do pai, Stephany havia brigado com o companheiro no dia anterior ao crime. A informação foi confirmada por outras testemunhas.

“Realmente houve uma briga. Nós já tínhamos essa informação que os policiais colheram com vizinhos. Os depoimentos de hoje tinham o objetivo de apurar essa história e a confirmação veio com o pai da Stephani”, disse o delegado Antônio Silvino Teixeira.

Stephany segue internada no Pronto Socorro Geral Hamilton Agostinho em Bangu, sem previsão de transferência para uma unidade prisional.