Motorista perde controle e bate em três carros e poste na avenida Beira Mar, em Fortaleza

Um motorista bateu em três carros e só parou quando bateu em um poste na avenida Beira Mar, em Fortaleza, no fim da tarde desta sexta-feira (11). O acidente ocorreu quase em frente a uma sorveteria, esquina com a rua Tereza Hinko.

De acordo com policiais militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), o condutor afirmou que passou mal no momento que perdeu o controle da direção.

Ele foi socorrido a uma unidade de saúde particular por uma ambulância, e teria informado que era médico.

Um dos veículos atingidos foi o do motorista Francisco Mardonio, que trabalha para uma empresa de água de coco e açaí. Em entrevista ao Sistema Verdes Mares no local, ele conta que percebeu a ocorrência e até tentou desviar, mas não deu tempo.

"Não aconteceu nada comigo e nem com os outros motoristas, graças a Deus", comenta Mardonio, que pontuou ainda que uma ciclista quase foi atingida, mas conseguiu saltar e se salvar.