Indústria de cadeiras injetáveis será instalada em Farias Brito com abertura de 200 vagas de emprego

Uma indústria de cadeiras injetáveis será instalada no município de Farias Brito, Interior do Ceará, após a prefeitura e a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) assinarem um convênio nesta segunda-feira (25). O galpão terá mil metros quadrados destinados à produção e deve gerar 200 empregos na região.

Ao todo, o investimento é de R$ 10 milhões da empresa. Conforme o presidente da Adece, Danilo Serpa, o galpão será cedido em regime de comodato, que é uma espécie de empréstimo gratuito.

Danilo Serpa Presidente da Adece "Para a construção da estrutura, a Adece fará um aporte de R$ 1,5 milhão por meio do convênio, enquanto a Prefeitura fará a doação do terreno e será responsável pela execução da obra. Incentivar a vinda de indústrias para localidades além da Capital faz parte da política de inteiorização do Estado, seguindo orientações do governador Elmano de Freitas".

Marco histórico em Farias Brito

O prefeito de Farias Brito, Austragézio Sales (Deda), declarou que a atração da empresa deve mudar a história do município por gerar mais emprego e renda.

"Com a assinatura do convênio iremos dar os próximos passos para a construção dos galpões. Obrigado pela confiança Farias Brito e reforço meu compromisso em cuidar de nosso povo buscando sempre uma Farias Brito para todos", comemora.

No momento da assinatura, estiveram presentes o deputado federal Mauro Benevides Filho, o diretor de Suporte a Negócios da Adece, Rafael Branco e Alcides Filho.