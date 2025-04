Nordestinos são os mais engajados com o trabalho no Brasil, aponta FGV

O Nordeste é a região mais engajada do Brasil, com 49% dos trabalhadores demonstrando alto nível de envolvimento com suas atividades profissionais, superando a média nacional de 44%. A conclusão é da 2ª edição do Engaja S/A, índice nacional de engajamento desenvolvido pela FGV, Flash e Grupo Talenses.

Enquanto os nordestinos lideram o ranking, o Sul registra o maior índice de desengajamento, com 60%.

No recorte estadual, a Bahia aparece em primeiro lugar na região, com um engajamento de 56,5%, seguida por Alagoas (52%) e Paraíba (50%). Veja o ranking abaixo:

Bahia: 56,5% Paraíba: 52,5% Alagoas: 52% Ceará: 48,5% Pernambuco: 48,5% Sergipe: 41% Rio Grande do Norte: 34,5% Maranhão: 24%

O estudo avalia seis dimensões como determinantes para o engajamento: ambiente de trabalho positivo, significado no trabalho, confiança na liderança, boas práticas de gestão, crescimento e desenvolvimento, além de remuneração e benefícios.

Confiança nos líderes

No Nordeste, os principais impulsionadores do engajamento foram a confiança na liderança (60%) e as boas práticas de gestão (58%). Por outro lado, o maior fator de insatisfação é a remuneração e benefícios, citado por 51% dos trabalhadores desengajados.

O levantamento também revela uma mudança na percepção dos trabalhadores. Em 2023, o fator mais relevante para o engajamento no Nordeste era o ambiente de trabalho positivo. Já em 2024, a confiança na liderança e as boas práticas de gestão assumiram protagonismo.

Insatisfação

A insatisfação com remuneração e benefícios, por sua vez, aumentou de 44% em 2023 para 51% em 2024. Isso mostra que, apesar dos avanços na cultura organizacional e na qualidade da liderança, a questão financeira permanece como principal desafio para a retenção de talentos na região.

O estudo sugere que o sucesso do engajamento no Nordeste reflete aspectos culturais e econômicos, com destaque para a valorização da liderança transparente e da gestão eficiente. No entanto, o aprimoramento de políticas salariais e benefícios é considerado essencial para manter e expandir os índices de engajamento na região.