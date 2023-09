Enviou ou recebeu um Pix por engano? Veja como fazer para receber ou devolver o dinheiro

Na correria do dia a dia, o Pix tem sido uma ferramenta que se encaixa nas demandas dos usuários. Contudo, pela praticidade, há casos em que uma quantia é enviada por engano, seja você o remetente ou destinatário. É possível contornar esse problema?

Quando se recebe um Pix por engano, a devolução é descomplicada. Voluntariamente, você pode acessar o seu Extrato Pix, procurar a opção "devolver" e escolher se será o valor integral ou parcial. Assim, simples e rápido, não é necessário entrar em contato com o responsável pelo envio: o valor já retorna à conta de origem automaticamente.

Assuntos relacionados

Também há como comunicar o banco sobre o erro de transferência via aplicativo ou outros meios de contato. A instituição adotará medidas para a correção.

Eu que enviei o Pix errado. E agora?

Se o Pix foi enviado para a pessoa ou instituição errada, não é possível cancelar a transação. Mas tentar entrar em contato com o destinatário do valor pode ser uma opção, nos casos em que a chave é o número do celular ou o e-mail. Também dá para fazer a busca pelo nome nas redes sociais.

Se nenhuma dessas alternativas funcionar, é necessário acionar o banco para intermediar esse contato. De toda forma, a devolução deve partir de quem recebeu o dinheiro.

Com as tentativas de recuperação esgotadas e sem sucesso, o usuário pode registrar um boletim de ocorrência, a fim de que o destinatário enganoso seja obrigada a devolver o dinheiro pela Justiça.