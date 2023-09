Uso do Pix em compras de bens e serviços cresce 115% em 2023 no Ceará, aponta Itaú

Levantamento do Itaú Unibanco aponta que o uso do Pix em compras de bens e serviços cresceu 115% no Ceará, nos primeiros 8 meses de 2023 (na comparação com o mesmo período de 2022).

O segmento de alimentação, que corresponde às compras em mercados, é um dos destaques, com 12% do total das transações realizadas no período. Outros que aparecem bem posicionados são lojas (3%), combustíveis e farmácias (cada um com 2% das compras com Pix).

No recorte por gênero, os homens gastam mais em compras com Pix do que as mulheres – eles são responsáveis por 68% do faturamento total. No número de transações, a divisão é mais equilibrada, com 54% das compras com Pix feitas por homens, e 46%, por mulheres. Com isso, o ticket médio masculino é maior – de R$ 464, contra R$ 259 do feminino.

A geração Y – nascidos entre 1981 e 1996 – é a que mais utiliza o Pix nas compras, com 56% das transações. Ela é seguida pela geração X (nascidos entre 1965 e 1980), com 25%, geração Z (nascidos entre 1997 e 2010), com 14%, e babyboomers (nascidos entre 1946 e 1964), com 5%. No valor, os boomers ainda gastam mais que os zennials, com 10% do share, contra 6%. Y tem 48%, e X, 35%

Os dados fazem parte do estudo Análise do Comportamento de Consumo, relatório que traz um panorama dos gastos dos brasileiros, com base nas transações via Pix realizadas por clientes do Itaú Unibanco, feitas de pessoa física para pessoa jurídica.

