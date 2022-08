Promotor de Justiça é preso em flagrante sob suspeita de homicídio na Cidade dos Funcionários

Um promotor de Justiça foi preso em flagrante, na tarde desta quinta-feira (18). no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza. O homem, de identidade ainda não revelada, é suspeito de matar o autônomo Durval César Leite de Carvalho, dentro de uma residência, de acordo com a sobrinha da vítima.

As motivações do crime ainda serão investigadas. O caso aconteceu por volta das 17h30. O promotor teria pedido para conversar com a vítima e foi até a casa dela. Chegando ao local, a dupla discutiu. Há informação que o suspeito estava em posse de duas armas de fogo.

Filhos da vítima foram atacados

Conforme testemunhas, o promotor ainda teria tentado atirar contra dois filhos da vítima, que conseguiram se esquivar e imobilizar o atirador. Os filhos acionaram a Polícia e o suspeito foi detido em flagrante.

O caso foi registrado no 13º Distrito Policial, Cidade dos Funcionários, e encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e aguarda posicionamento da Pasta.

