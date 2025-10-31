Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

A foto mostra viaturas da Polícia Militar paradas e uma movimentação de policiais em frente à Controladoria Geral de Disciplina, em Fortaleza

Segurança

PMs suspeitos de tortura e estupro contra preso no Ceará são absolvidos na CGD

O grupo de militares foi denunciado pelo Ministério Público, em processo que continua a tramitar na Justiça Estadual

Messias Borges 11 de Outubro de 2025
Esferas coloridas de loteria com números, dentro de um globo transparente de sorteio.

PontoPoder

'Bet municipal': ao menos 12 prefeituras do Ceará criam loterias próprias em meio à incerteza no STF

O Supremo analisa mais uma ADPF que questiona a legalidade e constitucionalidade das loterias municipais

Ingrid Campos 08 de Setembro de 2025
Foto de mãe e filho que foram mortos a tiros em Novo Oriente

Segurança

Mãe e filho são mortos a tiros dentro de casa em Novo Oriente, no Ceará

Caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (28)

Redação 28 de Agosto de 2025
TRE-CE

PontoPoder

Com 9 prefeitos na mira, TRE-CE adia julgamentos envolvendo gestores municipais; saiba quais

Sessão desta terça (5) tinha uma pauta cheia, com 25 processos sob análise; contudo, maioria acabou sem definição

Luana Barros 05 de Agosto de 2025
Armas e munições aprendidas durante a operação

Segurança

PF investiga organização criminosa por tráfico de armas do Paraguai para o Interior do Ceará

A partir das diligências realizadas em inquérito policial, verificou-se o possível comércio de armas e munições de procedência do Paraguai

Redação 15 de Julho de 2025
Criança de 9 anos que faleceu em Novo Oriente, no CE, após ser internado em hospital

Ceará

Criança morre no Interior do Ceará após lesão, e mãe denuncia negligência em atendimento

Sidney Gabriel, de 9 anos, deu entrada no hospital dia 21 de abril e morreu seis dias depois

Matheus Facundo e Mylena Gadelha 02 de Maio de 2025
Gabarito

Papo Carreira

Prefeitura de Novo Oriente, no Ceará, abre processo seletivo com mais de mil vagas e salários de até R$ 14 mil

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 09 de abril

Renato Bezerra 01 de Abril de 2025
Ruas alagadas em Novo Oriente com chuva de mais de 100mm

Ceará

Lama invade Novo Oriente (CE) após chuva de 103mm; 'Curto espaço de tempo', diz prefeito

Vias foram inundadas e água invadiu casas e estabelecimentos comerciais

Redação 04 de Março de 2025
Cearense trabalhava como gesseiro e havia comprado terreno no Ceará para construção de casa neste ano

Piauí

Morto em acidente de ônibus no Piauí, cearense de Novo Oriente planejava construir casa na terra natal em 2025

Emanuel da Cruz Silva Belizaro morava há sete anos em São Paulo e trabalhava como gesseiro

João Lima Neto 08 de Janeiro de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Novo Oriente?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
