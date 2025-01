Morto em acidente de ônibus no Piauí, cearense de Novo Oriente planejava construir casa na terra natal em 2025

Um dos mortos no acidente de ônibus no Piauí, o cearense Emanuel da Cruz Silva Belizaro, 28, retornava do Ceará para São Paulo após passar 10 dias de folga em Xique Xique — localidade do município Novo Oriente (CE), onde planejava construir uma casa no próximo mês de junho. O gesseiro residia no bairro Jardim Peri alto, zona norte da capital paulista, há sete anos, e resolveu comemorar o Natal e o Réveillon ao lado dos familiares.

"Ele ia voltar pra cá em junho para começar construir a casa dele. Nessa idade, ele já tinha comprado uma casinha em São Paulo. Esse ano que passou, conseguiu comprar um carro e comprou esse terreno [no Ceará]. Não tá sendo fácil pra gente. Inacreditável essa tragédia", contou, ao Diário do Nordeste, Ana Cicera Gentil Silva, irmã de Emanuel Belizaro.

Ana Cicera Gentil Silva também falou sobre o dia em que o irmão deixou a casa no Interior do Ceará para pegar o ônibus de viagem na rodoviária. Ela, que também mora em São Paulo, não retornou com ele na viagem, pois veio ao Ceará de carro e só deixaria o estado nesta sexta-feira (10).

"Na segunda-feira, meu esposo foi deixar ele na agência de Novo Oriente, na agência da Baleia. Eles saíram umas 7h30. Quando foi umas 8h30, ele me mandou mensagem que tinha esquecido um remédio da esposa dele e pediu para eu levar", detalhou Ana Cicera.

Após visualizar a mensagem, ela disse que respondeu às mensagens do irmão com gravações: "Falei ok, mandei dois áudios desejando boa viagem, que Deus abençoasse a viagem dele. Aí a mensagem não chegou mais no celular. Segunda-feira o dia todo, fiquei sem falar com ele".

Irmã de vítima confirmou acidente por telefonema com passageiro

Cicera soube do acidente após um amigo de um primo, que estava no mesmo ônibus, entrar em contato e falar sobre o ocorrido. "Esse rapaz sobreviveu ao acidente e entrou em contato com meu primo e disse que tinha um rapaz que parecia com meu irmão, estava muito machucado. Depois, ligou para outro primo, jogou no grupo da família e chegou em mim".

De imediato, ela foi em busca de informações na agência sobre o acidente. Ao chegar no local, o guichê ainda estava fechado. Cicera conversou com um idoso que também tentava saber sobre um parente. O senhor, então, informou a ela que havia uma mulher em um mercado que também tinha um conhecido no ônibus.

"Fui em busca dessa mulher. O namorado dela estava na viagem, mas está bem. Peguei o vídeo do acidente. Depois mandei mensagem passando informações do meu irmão. Pedi contato de todo mundo e mandei fotos para o pessoal encontrar eles por lá. Ninguém encontrava. Aí o hospital me disse que ninguém achava ele porque ele foi uma das primeiras vítimas a ser identificada. E a minha cunhada estava hospitalizada", explicou Cicera.

Corpo de cearense deve chegar ao Ceará na noite de quarta (8)

O corpo do cearense Emanuel da Cruz Silva Belizardo deve chegar ao município de Novo Oriente — 394 km de Fortaleza — na noite desta quarta-feira (8). A irmã dele está em Campo Maior (PI) e aguarda liberação do corpo por parte do Instituto Médico Legal (IML) de Teresina (PI).

"O corpo dele está indo de Picos (PI) para Teresina (PI). Eu preciso ir para lá reconhecer o corpo. Depois, a gente vai trazer o corpo novamente para Campo Maior para funerária preparar o corpo, e em seguida, voltar para Novo Oriente", declarou

A esposa de Emanuel Cruz está internada em um Hospital em Bom Jesus (PI) e aguarda cirurgia. No acidente, ela sofreu fraturas expostas.