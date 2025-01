Ônibus que saiu do Ceará com destino a São Paulo tomba e deixa 7 mortos; 15 ficaram feridos

Um ônibus que saiu de Tianguá, no Interior do Ceará, tombou no município de Correntes, no Piauí, e deixou sete pessoas mortas e 15 feridas. O acidente ocorreu na BR-135 durante a madrugada desta terça-feira (7) por volta das 3h, de acordo com relatório da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Entre os óbitos, está o motorista do ônibus de turismo. As vítimas ainda não foram formalmente identificadas, mas os passageiros que se feriram têm entre 7 e 62 anos. Não se sabe o estado de saúde dos feridos.

Os sobreviventes foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhados a hospitais dos municípios de Bom Jesus, Corrente e Floriano, no Interior do Piauí.

Provável causa do acidente

Conforme o relatório preliminar, as causas presumíveis do acidente foram defeito mecânico e ausência de reação. A Perícia Criminal e a Polícia Militar foram acionadas ao local da ocorrência.

A PRF informou que ainda busca informações sobre os passageiros que morreram.