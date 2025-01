Sete mortos em acidente de ônibus no Piauí são cearenses; maioria das vítimas morava em São Paulo

Todos os sete mortos no acidente de ônibus na rodovia BR-135, no Piauí, eram cearenses. Entre as vítimas está um dos motoristas do veículo, que trocou de turno e descansava no momento da ocorrência, conforme a Polícia Civil piauiense. A maioria dos ocupantes era formada por pessoas naturais do Ceará que voltavam para São Paulo após passarem o fim de ano com as famílias.

Segundo o delegado titular da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Corrente, Diogo Fernando dos Santos Noronha, informou ao Diário do Nordeste, a maioria das mortes foi causada por esmagamento, pois elas estavam sem cinto. O acidente se deu por volta das 3h desta terça-feira (7), na zona rural do município de Correntes.

Os mortos eram das cidades de Tauá, Quiterianópolis, Novo Oriente, Tamboril e Fortaleza. Eles tinham idades entre 25 e 63 anos. As vítimas são, conforme a Polícia Civil:

Kaique Glauber Lúcio de Farias - 30 anos;

Antonio Jackes Pereira de Vasconcelos - 27 anos;

Emanuel da cruz Silva Belicaro - 28 anos;

Miguel Oliveira de Freitas - 63 anos

Graceli Barroso Rufino de Freitas- 58 anos;

Antonia de Maria Castro - 63 anos;

Alexandre Barros Teófilo - 25 anos.

Motorista sobreviveu

O segundo motorista, que conduzia o ônibus no momento do acidente, sobreviveu e também é cearense, natural de Ipu. Já Kaique Glauber foi identificado com o motorista que descansava de seu turno e faleceu.

Ainda de acordo com o delegado Diogo dos Santos Noronha, 19 pessoas ficaram feridas. Destas, sete ficaram em estado grave e foram transferidas para os hospitais de Bom Jesus e Floriano.

As causas do acidente, são investigadas após a realização da perícia criminal no local. O motorista sobrevivente já prestou depoimento, e a Delegacia de Correntes segue colhendo outros depoimentos, mas o caso só será elucidado após o retorno do laudo pericial.