Mãe e filho são mortos a tiros dentro de casa em Novo Oriente, no Ceará
Caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (28)
Mãe e filho foram mortos a tiros dentro da própria casa no município de Novo Oriente, no sertão do Ceará, na madrugada desta quinta-feira (28). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o duplo homicídio é investigado pela Delegacia Municipal de Polícia Civil.
Maria Elisângela de Souza tinha 43 anos e Francisco Allan Souza Silva, tinha 23, segundo a reportagem apurou. Ainda não foram localizados e presos os suspeitos pelo crime.
Veja também
Investigação
Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram na cena do crime nesta madrugada, e realizaram os primeiros levantamentos.
"A Delegacia de Polícia Civil de Novo Oriente é a unidade da Polícia Civil que está a cargo dos trabalhos investigativos com o intuito de elucidar o caso, bem como identificar a autoria", informou a SSPDS, em nota.