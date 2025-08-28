Mãe e filho são mortos a tiros dentro de casa em Novo Oriente, no Ceará

Mãe e filho foram mortos a tiros dentro da própria casa no município de Novo Oriente, no sertão do Ceará, na madrugada desta quinta-feira (28). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o duplo homicídio é investigado pela Delegacia Municipal de Polícia Civil.

Maria Elisângela de Souza tinha 43 anos e Francisco Allan Souza Silva, tinha 23, segundo a reportagem apurou. Ainda não foram localizados e presos os suspeitos pelo crime.

Investigação

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram na cena do crime nesta madrugada, e realizaram os primeiros levantamentos.

"A Delegacia de Polícia Civil de Novo Oriente é a unidade da Polícia Civil que está a cargo dos trabalhos investigativos com o intuito de elucidar o caso, bem como identificar a autoria", informou a SSPDS, em nota.