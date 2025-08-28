Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Empresário, motorista de 'app' e mulher são denunciados por roubo milionário de joias em Fortaleza

O crime aconteceu em um apartamento residencial no bairro Presidente Kennedy. Submetralhadora e carro de luxo foram apreendidos

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo
Segurança
roubo joias apartamento fortaleza cinco milhoes presos denunciados homens empresario
Legenda: O roubo aconteceu na madrugada do dia 25 de julho de 2025.
Foto: Reprodução

Mais quatro acusados de participarem de um roubo milionário de joias em Fortaleza foram denunciados. Há um mês, o Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou os dois primeiros suspeitos, Felipe Ruan Costa Cunha e Diego Borges de Andrade. Na última semana, o órgão enviou um aditamento de denúncia ao Poder Judiciário com mais quatro nomes de envolvidos neste caso.

Agora também são formalmente acusados pelo crime: Thiago Lima de Freitas, empresário; João Caio de Oliveira Rocha, motorista de aplicativo; Antônia Karolayne Marcos da Silva Oliveira; e Francisco Emerson Soares Ferreira.

Segundo o órgão, a continuidade das investigações "revelou que os ora denunciados também participaram ativamente da empreitada criminosa, com funções específicas e relevantes para a consumação do delito". Karolayne foi a única a não ser presa em flagrante.

A reportagem não localizou as defesas dos denunciados e este espaço segue em aberto para possíveis manifestações futuras

O roubo aconteceu na madrugada do dia 25 de julho de 2025. Um idoso foi surpreendido por três homens armados que arrombaram a porta do apartamento da vítima e anunciaram o assalto, o mantendo refém. Cerca de R$ 5 milhões em joias foram levados.

assalto roubo dinheiro joias apartamento fortaleza presidente kennedy
Legenda: Aproximadamente R$ 5 milhões em joias e R$ 100 mil em espécie foram tomados pelos criminosos.
Foto: Divulgação/PCCE

CRIME PLANEJADO

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, a vítima relatou que os criminosos já tinham tentado invadir a casa dele pelo menos outras duas vezes neste ano. A primeira tentativa foi no último mês de abril. Depois, um novo ataque em 20 de junho, este frustrado pelo zelador do condomínio residencial.

O primeiro a ser detido foi Felipe Ruan Costa Cunha, que esteve presente em todas as tentativas. Parte do dinheiro e das joias foi recuperada e um veículo da marca BMW e uma submetralhadora apreendidos

A vítima estava sozinha dentro de casa quando dois homens entraram no imóvel e anunciaram o roubo. Por volta das 3h, o comerciante que trabalha há décadas com joias foi surpreendido e agarrado pelo pescoço, tendo um dos suspeitos dito "perdeu, perdeu, se reagir eu te enforco e você morre".

Enquanto estava sob poder dos criminosos, a vítima viu a dupla pegar as joias dele. Parte estava em uma mala fechada, com cadeado, e a outra em uma bolsa vermelha, também lacrada.

Os assaltantes usaram um alicate para arrombar os cadeados, revistaram os objetos, fecharam novamente e saíram do apartamento levando as joias avaliadas em R$ 5 milhões, além de R$ 100 mil em espécie.

