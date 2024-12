PF e Interpol apuram esquema de lavagem de dinheiro no Ceará envolvendo máfia italiana

A Polícia Federal, em colaboração com a Interpol, deflagrou, nesta manhã de quarta-feira (4), uma operação para apurar movimentações financeiras suspeitas entre a Itália e o Brasil. As investigações indicam que italianos supostamente ligados a uma das maiores organizações criminosas do mundo, de origem no país europeu, estariam envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro com abertura de empresas de fachadas em solo brasileiro, especialmente no Ceará.

Intitulada Operação Calábria, a ação cumpre 19 mandados de busca e apreensão nos municípios cearenses de Fortaleza, Eusébio e Aquiraz, além de Natal, no Rio Grande do Norte. A iniciativa visa instruir inquérito policial baseado em uma notícia-crime enviada pela Guardia di Finanza, órgão especial de polícia da Itália.

A corporação detalhou que as investigações revelaram um esquema de abertura e de administração de empresas de fachada por contadores e advogados. Muitos desses empreendimentos estavam registradas em endereços únicos ou fictícios, utilizadas para transferir recursos ilícitos vindos da Europa. O objetivo dos criminosos seria lavar dinheiro no Brasil, especialmente no Ceará, além de viabilizar a obtenção de vistos de investidor e cidadania brasileira para estrangeiros envolvidos.

A Polícia Federal ainda cumpre mandados judiciais de suspensão de atividades das empresas envolvidas e de visto de investidor dos estrangeiros investigados.

Os crimes sob apuração incluem lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, crimes financeiros e contra a ordem tributária, cujas penas podem somar até 30 anos de prisão.