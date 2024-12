Instrutor de autoescola é preso por suspeita de importunar sexualmente aluna em Cascavel

Um instrutor de uma autoescola de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi preso após ser acusado de importunar sexualmente uma aluna, de 19 anos, na manhã desta terça-feira (3).

A vítima é sobrinha de um policial militar, que presenciou o fato e deu voz de prisão ao suspeito, de acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE). A detenção ocorreu na autoescola a partir da atuação do 15º Batalhão da PM.

Informações preliminares dão conta que ele teria tocado nos seios da jovem. O suspeito seria da comunidade Lagoa de Souza, no distrito de Guanacés, que faz parte do município cascavelense.

Segundo a PMCE, o homem foi conduzido à Delegacia de Cascavel, onde foi feito o procedimento com base no artigo 215-A do Código Penal Brasileiro.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Autoescola Gênesis Cascavel para obter um posicionamento sobre o caso e entender se foi tomada alguma providência em apoio à vítima. No entanto, a empresa preferiu não se manifestar no momento.

DEFESA ALEGA INOCÊNCIA DO INSTRUTOR

Em nota, a defesa do suspeito disse que irá se manifestar em momento oportuno, mas classificou a prisão como “absolutamente ilegal”, alegando que não houve flagrante e que a inocência dele será provada.

“Vale salientar que o Sr. Francisco Marciano é instrutor de direção há mais de uma década naquela mesma autoescola, onde foi injustamente preso, e sua boa conduta sempre foi muito bem avaliada pelos seus colegas de profissão, bem como pelos seus alunos”, ressaltou o advogado Daniel Queiroz, que representa o suspeito no caso.

A defesa informou, ainda, que o homem segue preso e aguarda audiência de custódia. O procedimento judicial está previsto para ser realizado nesta quarta-feira (4), no 4º núcleo de Custódia, situado na comarca de Caucaia.