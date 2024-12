Após mobilização de servidores, IJF garante comida apenas para os próximos quatro dias, diz sindicato

O Instituto Dr. José Frota (IJF) tem refeições garantidas apenas para os próximos quatro dias – até segunda-feira (16) – após parte dos servidores da unidade paralisar os serviços e denunciar a falta de comida nesta quinta-feira (12). A informação é do Sindicato dos Médicos do Ceará (Simec-CE).

Após a mobilização, a entidade relata que o assunto foi pauta de uma reunião com um diretor técnico do IJF e o grupo de intervenção, que assumiu a gestão em meio à crise do hospital municipal.

No encontro, a gestão teria assegurado o jantar desta quinta e as refeições principais dos próximos dias – café, almoço e jantar – para pacientes, acompanhantes e servidores.

De acordo com o Simec-CE, há semanas, a empresa responsável pelo fornecimento de refeições tem negligenciado suas obrigações, deixando pacientes, acompanhantes e funcionários sem alimentação regular.

“Quando ocorre o fornecimento, os alimentos são de qualidade questionável e em quantidade insuficiente. Hoje, por exemplo, a primeira refeição para os pacientes chegou apenas às 15h, enquanto funcionários e terceirizados permanecem desamparados”, dizia a nota do Simec-CE, enviada por volta das 16h30, após o fim da paralisação.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o diretor de comunicação do Simec-CE, Maurício Granja, disse que a gestão do hospital encontrou uma “alternativa” para garantir as refeições básicas diante do “déficit financeiro” que atinge os pagamentos à empresa responsável pelo fornecimento.

“Amanhã eles vão se reunir novamente para encontrar formas alternativas para que seja garantido das outras semanas e, enfim, não falte mais a alimentação”, comentou o médico.

A reportagem questionou novamente o IJF sobre a problemática na unidade de saúde, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

PARALISAÇÃO DE SERVIDORES

Parte do quadro de servidores do IJF paralisou os serviços, no início da tarde desta quinta-feira (12), por conta da falta de alimentação no hospital. Segundo relatos recebidos pelo Diário do Nordeste, o problema afetava pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde, que denunciam que nenhuma refeição havia sido servida até o horário do almoço.

Por volta das 16h10 desta quinta (12), a mobilização foi dispersada. Enquanto estavam reunidos, os servidores entoavam o coro de “O IJF está sofrendo!” e “Criança com fome, IJF não funciona!”. Ainda não há informações de quantos profissionais suspenderam os serviços, mas relatos indicam que apenas o setor de emergência não havia sido paralisado.

Conforme informações da enfermeira do setor de Pediatria, o almoço para as crianças chegou por volta de 15h20. Até o horário, profissionais de saúde e demais servidores e pacientes não haviam recebido a refeição.

Registros recebidos pela reportagem mostravam profissionais da saúde se reunindo no pátio do IJF, por onde chegam as ambulâncias. Além disso, imagens mostravam que o refeitório do hospital estava vazio e sem funcionar.

Legenda: Refeitório do IJF estaria vazio e sem funcionar nesta quinta-feira (12) Foto: Reprodução

GESTÃO MUNICIPAL CONFIRMOU 'ATRASO NAS REFEIÇÕES'

O Diário do Nordeste acionou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e o IJF para saber atualizações sobre o panorama da alimentação do hospital e aguarda retorno.

Mais cedo, em nota enviada às 15h17, a Direção do Instituto Dr. José Frota informou que, nesta quinta-feira (12), ocorreu um atraso na entrega das refeições destinadas aos pacientes internados, seus acompanhantes e funcionários. A gestão disse, ainda, que a situação teria sido resolvida junto ao fornecedor responsável.

“A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) reforça que está em contato direto com o fornecedor e adotando todas as medidas necessárias para garantir a regularização definitiva do serviço”, complementou a Pasta.