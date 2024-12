Gestantes e idosos terão imunizante contra a Covid-19 no Calendário Nacional de Vacinação

O Ministério da Saúde divulgou informe técnico, nesta semana, que atualiza a estratégia de vacinação contra a Covid-19. Entre as principais novidades estão a inclusão da vacina contra a doença no Calendário Nacional de Vacinação para gestantes e idosos (60 anos ou mais) e o esquema vacinal para crianças de 6 meses a menores de 5 anos com três doses da vacina da Pfizer.

Outro ponto de destaque é o início da oferta da vacina da Zalika Farmacêutica no Programa Nacional de Imunizações (PNI).

A nova vacina contra Covid-19 registrada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em janeiro deste ano, é fabricada pelo Instituto Serum, da Índia, e teve registro solicitado pela empresa brasileira Zalika Farmacêutica

As novas orientações foram enviadas para as secretarias de saúde de todos os estados. As gestantes devem ser imunizadas com uma dose a cada gestação. Já os idosos receberão uma dose a cada seis meses.

A vacinação dos demais grupos especiais a partir de cinco anos será realizada periodicamente em qualquer sala de vacina, sendo a cada seis meses para imunocomprometidos e a cada ano para os demais grupos:

pessoas vivendo em instituições de longa permanência;

indígenas;

ribeirinhos;

quilombolas;

puérperas;

trabalhadores da saúde;

pessoas com deficiência permanente;

pessoas com comorbidades;

pessoas privadas de liberdade;

funcionários do sistema de privação de liberdade;

adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas

pessoas em situação de rua

Imunizante eficaz

A vacina da Zalika Farmacêutica, que começou a ser distribuída no Brasil pela primeira vez agora em dezembro, demonstrou segurança e alta eficácia contra casos sintomáticos de covid-19 em adultos em estudos de fase 3, além de ser um imunizante com vantagens logísticas como o alto prazo de validade e a facilidade para o transporte e armazenamento, já que pode ser conservada em temperatura entre 2°C e 8°C.

Ele será utilizado no Brasil para indivíduos com 12 anos ou mais, faixa etária aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Para as crianças com menos de 12 anos, será distribuída a vacina de RNA mensageiro da Pfizer.

As crianças que iniciarem o esquema com essa vacina deverão receber três doses do imunizante, com intervalos de quatro semanas entre a primeira e a segunda dose; e de oito semanas entre a segunda e terceira dose. Já as crianças que iniciaram o esquema com a vacina da Moderna devem concluir o esquema de duas doses com esse mesmo imunizante, com intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda dose.