Farmácia foi usada para lavar mais de R$ 9 milhões em Cuiabá, diz Polícia

Uma investigação conduzida pela Polícia Civil de Mato Grosso apontou que uma farmácia localizada na capital, Cuiabá, foi utilizada por integrantes de facção criminosa para lavar dinheiro do tráfico de drogas. O estabelecimento movimentou R$ 9 milhões em dois anos, entre 2022 e 2024, segundo as investigações.

Na última terça-feira (10), a Polícia deflagrou segunda fase de operação contra os criminosos e divulgou que "os valores de entrada e saída de capital eram semelhantes, o que evidencia a lavagem de capitais, sendo o estabelecimento usado para dissimular as transações ilegais obtidas com o tráfico de entorpecentes".

A Polícia acredita que o estabelecimento era utilizado para esconder valores e operações do tráfico de drogas no município de Sinop. A farmácia teve as atividades suspensas por decisão judicial. Foram apreendidos medicamentos, doados à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, avaliados em cerca de R$ 190 mil.

Veja também Ceará Testes positivos de Covid quase triplicam em uma semana no Ceará; veja quando e onde fazer exame Ceará Incêndio atinge academia no Parque Manibura, em Fortaleza, e equipamentos são danificados

Organização criminosa

A proprietária da farmácia já havia sido presa na fase anterior da operação, deflagrada em março, mas estava em liberdade provisória.

A ação da última terça prendeu o irmão e a cunhada do líder de uma facção criminosa, que também está preso. O casal é acusado de receber ordens de dentro da unidade e fazer negócios para lavar os valores arrecadados com as atividades criminosas. Ao todo, 11 imóveis foram apreendidos na operação.

Desenrolar do caso

O delegado Victor Hugo Caetano, da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop (Derf) de Sinop, explicou, durante a primeira fase da operação, que as investigações tiveram início a partir da apreensão de um carregamento com 400 tabletes de maconha, há dois anos.

A Polícia Civil revelou um esquema de lavagem de dinheiro sustentado a partir do tráfico de drogas em Sinop, com a existência de empresas fantasmas e de empresas reais, dando aparência legal ao capital ilícito.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.