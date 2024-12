Testes positivos de Covid quase triplicam em uma semana no Ceará; veja quando e onde fazer exame

O Ceará tem vivenciado uma escalada no número de casos de Covid, quatro anos após a chegada da doença. Entre a última semana de novembro e a primeira deste mês, o número de testes positivos saltou de 2,3 mil para 6,4 mil, de acordo com o Integra SUS, da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

Entre os dias 24 e 30 de novembro, 51,7% dos exames realizados no Estado detectaram a presença do coronavírus. Já entre 1º e 7 de dezembro, a taxa subiu para 54,3%, gerando uma soma de 6.478 testes positivos entre os cearenses.

O número de casos confirmados em cada uma das semanas, porém, é menor: na última de novembro, foram 3.568; na primeira de dezembro, 5.204. Isso ocorre devido ao intervalo de tempo entre o teste e a notificação do caso no sistema, como explica Ana Cabral, coordenadora de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde da Sesa.

“Quando a gente verifica que está tendo aumento de incidência, reforçamos o monitoramento, pra que a gente consiga aumentar a notificação, a vigilância, e verificar onde está aumentando, quais os municípios”, destaca a gestora sobre o trabalho de acompanhamento do avanço da Covid.

As faixas etárias com maior incidência de casos, no atual momento epidemiológico, são os bebês de até 2 anos de idade e os idosos, sobretudo aqueles acima de 80 anos. Ana lembra que são justamente esses grupos os mais suscetíveis a formas graves da doença.

“Geralmente os idosos e as crianças têm maior risco, com mais casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pela Covid. Queremos evitar esses quadros, por isso são importantes as medidas individuais e coletivas de proteção”, frisa.

A reportagem questionou a gestora sobre o número de óbitos por Covid registrados no Estado nas últimas semanas, já que a informação, ao contrário do quantitativo de casos, não está disponível de forma pública.

Segundo Ana Cabral, houve, sim, notificações de mortes por complicações da Covid no Ceará, “mas poucas”. “Os óbitos são suspeitos, passam por uma análise para verificar se foram, de fato, pelo coronavírus. E isso leva tempo”, justifica. A divulgação deve ser feita em breve.

Onde fazer teste de Covid

A orientação das autoridades de saúde é que, ao apresentar sintomas de um quadro gripal, como febre, dor de cabeça, coriza e tosse, o paciente busque o posto de saúde. Nesses locais, “a depender de como cada município organizar”, deve ser realizada a testagem.

“A unidade básica é a porta de entrada. O ideal seria ter teste em todas, mas a Sesa distribui os testes rápidos para os municípios, que organizam a rede de acordo com cada estratégia”, pontua, ressaltando que “é essencial que os profissionais notifiquem os casos positivos”.

Legenda: Teste RT-PCR, com coleta de material nasal, é feito sob solicitação médica Foto: José Leomar/Arquivo DN

Casos mais graves devem ser direcionados às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), onde é realizado exame de Covid quando solicitado pelo profissional de saúde. Em hospitais privados o teste também tem sido disponibilizado.

Outra opção são os autotestes vendidos nas farmácias, com preços que variam, em Fortaleza, de R$ 40 a R$ 100, em média.

A testagem deve ser realizada, de acordo com o Ministério da Saúde (MS), a partir do terceiro dia de sintomas. Antes disso, há maior chance de resultados imprecisos, como falsos positivos ou falsos negativos.

Como se prevenir da Covid

Com a temporada de confraternizações, aumenta o risco de disseminação do coronavírus no Estado, principalmente diante da circulação de novas subvariantes (denominadas XEC e LP.8.1, ambas identificadas no Ceará).

A recomendação geral, como alerta a coordenadora de vigilância da Sesa, é que, “diante do início de sintomas gripais, utilize máscara e procure um serviço de saúde”. “Lá o profissional vai avaliar, fazer o teste, colocar em prática o protocolo de isolamento por 7 dias, evitando a transmissão a outras pessoas”, ressalta Ana Cabral.

Onde tomar vacina da Covid em Fortaleza

Para bebês de 6 meses e crianças de até 5 anos, é importante garantir o esquema vacinal completo, com duas ou três doses, a depender da fabricante do imunizante. Em Fortaleza, a vacina está disponível em dois locais:

Posto de Saúde Mattos Dourado, no bairro Edson Queiroz;

Posto de Saúde Rita Lemos, no bairro Canindezinho.

Já idosos e outros grupos prioritários, como pessoas com comorbidades, têm 19 postos de vacinação disponíveis em Fortaleza, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS):

Regional de Saúde I

Posto de Saúde Paulo de Melo: Rua Bernardo Porto, 497 - Monte Castelo

Posto de Saúde Francisco Domingos da Silva: Avenida Castelo Branco, 4707 - Barra do Ceará

Posto de Saúde Lineu Jucá: Rua Vila Velha II, 101 - Barra do Ceará

Regional de Saúde II

Posto de Saúde Pio XII: Rua Belizário Távora, s/n - Pio XII

Posto de Saúde Aida Santos e Silva: Rua Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón

Posto de Saúde Liduina Maria Araújo: Rua Ramos Botelho, 601 - Papicu

Regional de Saúde III

Posto de Saúde Gilmário Mourão Teixeira (CDFAM): Rua Pernambuco, 1674 - Panamericano

Posto de Saúde Francisco Pereira de Almeida: Rua Paraguai, 351 - Bela Vista

Posto de Saúde Meton de Alencar: Rua Perdigão Sampaio, 820 - Antônio Bezerra

Regional de Saúde IV

Posto de Saúde Dom José Bezerra Coutinho: Rua Primeiro de janeiro, s/n - Parangaba

Posto de Saúde Roberto Bruno: Av. Borges de Melo, 910 - Fátima

Posto de Saúde Oliveira Pombo: Rua Rio Grande do Sul, s/n - Couto Fernandes

Regional de Saúde V

Posto de Saúde Rita Maria Lemos Coelho: Rua Geci Freitas Monteiro (em frente ao número 67) - Parque Santa Rosa

Posto de Saúde Dr. Pontes Neto: Rua 541, 150 - 2ª etapa - Conjunto Ceará

Posto de Saúde Luiza Távora: Travessa São José, 940 - Mondubim

Posto de Saúde Luciano Torres de Melo: Rua Delta, 365 - Manoel Sátiro

Regional de Saúde VI