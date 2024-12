Chuva de meteoros Geminídeas tem pico na noite desta quinta (12); saiba como observar

A chuva de meteoros Geminídeas ocorre na noite desta quinta-feira (12), e segue até a noite de sexta (13) e a madrugada de sábado (14). Sendo a maior chuva de 2024, vista do Hemisfério Sul, ela pode ter até 150 meteoros por hora durante o pico.

Porém, com a proximidade da Lua cheia, haverá a diminuição da visibilidade dos meteoros, explicou o astrônomo Marcelo de Cicco, coordenador do Projeto Exoss, parceiro do Observatório Nacional (ON/MCTI). A chuva dos meteoros surge a partir do asteroide 3200 Phaethon.

“Uma característica interessante desta chuva é que ela pode ser observada antes da meia-noite, pois o radiante já está bem posicionado a partir das 22h em regiões mais ao norte do País. Isso torna a observação mais acessível, especialmente para quem prefere não virar a noite. No hemisfério sul, o espetáculo ocorre com menor intensidade, sendo melhor e mais visível no meio da madrugada”. Marcelo de Cicco Astrônomo

O Observatório Nacional, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, detalhou que o nome da chuva se deve à constelação de Gêmeos, onde está seu radiante. "O radiante é o ponto no céu de onde os meteoros parecem surgir", detalha.

Como ver a chuva de meteoros?

Os eventos astronômicos são vistos com maior facilidade em cidades no Interior do Estado pela distância da poluição luminosa dos centros urbanos. Ainda assim, é possível conferir os fenômenos da Capital.

Uma boa ferramenta para auxiliar nesse processo são aplicativos de astronomia que mostram um mapa do céu e identificam os astros.