Mix Mateus abre nova loja na BR-116 em Fortaleza; confira detalhes

O Grupo Mateus vai abrir uma nova loja em Fortaleza. Trata-se do Mix Mateus Jangurussu, localizado na altura do quilômetro (km) 9 da BR-116. A unidade está em obras avançadas e deve ser concluída até agosto de 2025.

O novo estabelecimento foi revelado pelo próprio Grupo Mateus, e os detalhes foram confirmados pelo Diário do Nordeste. Uma fonte ligada à empresa afirmou que o amplo terreno será ocupado apenas pelo Mix Mateus.

As obras estão sendo executadas por uma construtora que já realizou demais obras para a companhia maranhense. O terreno do Mix Mateus no Jangurussu começa a ganhar forma gradualmente.

Veja também Negócios IPCA sobe para 0,39% em novembro e provoca alta nos valores da carne e passagens aéreas Negócios Superprédio na Beira Mar terá apartamentos compactos e hotel no mesmo edifício

Será o terceiro Mix Mateus a ser inaugurado em Fortaleza e mais uma das aberturas previstas pelo grupo para o próximo ano. A empresa já conta com unidades nos bairros José Walter e Henrique Jorge. Antes, até março de 2025, a expectativa é de que o Hiper Mateus Aldeota, no cruzamento das avenidas Antônio Sales e Barão de Studart, inicie as operações.

O Diário do Nordeste procurou o Grupo Mateus para obter detalhes relativas às obras do Mix Mateus Jangurussu e do Hiper Mateus Aldeota, as duas mais avançadas atualmente da empresa no Ceará. Conforme a companhia, ambas estão em construção, mas não revelou quando as inaugurações devem acontecer.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

Seis lojas em obras no Ceará

O Mix Mateus Jangurussu entra no plano agressivo de expansão do Grupo Mateus no Estado. Com exceção de lojas de conveniência, que ainda não chegaram ao Ceará, o território cearense já é o terceiro com maior número de unidades da empresa, com 15 estabelecimentos, atrás somente do Maranhão, sede da companhia, e do Pará.

Já são 12 Mix Mateus, dois Mateus Supermercados e um Eletro Mateus — maior bandeira de varejo do grupo, a única com mais de 100 lojas. Para 2025, atualmente, as duas inaugurações previstas para o Estado são do Hiper Mateus Aldeota e do Mix Mateus Jangurussu, mas esse número pode aumentar.

Isso porque outras quatro lojas em Fortaleza estão previstas, todas em direção à região Oeste da cidade. São dois Mix Mateus e dois Eletro Mateus, ambos em esquema de "combo", como ocorre atualmente no José Walter.

O primeiro anunciado foi o combo Mix e Eletro no bairro Farias Brito, no cruzamento das avenidas Bezerra de Menezes com José Jatahy. O imóvel foi ocupado por anos pelo Hiper Bompreço, posteriormente pelo Grupo BIG e, por fim, pelo Carrefour, que encerrou as atividades no local em janeiro deste ano. Foi a única das quatro lojas que estavam ativas pelo hipermercado no Ceará a não ser convertida em outra bandeira da empresa francesa.

Legenda: Fábrica da Guararapes na Avenida Sargento Hermínio Sampaio dará lugar a shopping center Foto: Kid Junior

Na sequência, o combo foi anunciado na avenida Sargento Hermínio Sampaio, no bairro Padre Andrade, em terreno do futuro Mall Guararapes, onde funcionava a fábrica da Guararapes até o início de 2023. O shopping vai ocupar a área das antigas plantas 2 e 3 da empresa têxtil.

Conforme apurado pela reportagem, a empresa que está construindo a loja no Jangurussu é a mesma que vai construir os combos do Grupo Mateus no Farias Brito e no Padre Andrade. Em ambas unidades, as obras ainda não começaram em virtude de pendências burocráticas.

A situação mais avançada é do bairro Padre Andrade, cujas lojas do Mix e do Eletro podem ser inauguradas no fim de 2025. Em processo mais lento estão as unidades do bairro Farias Brito, cuja abertura deve ocorrer somente em 2026. Antes, a previsão era de loja de funcionamento no próximo ano.

Maior varejista do Norte-Nordeste avança em expansão no Ceará

Até 2029, os planos do Grupo Mateus para Fortaleza e Região Metropolitana são contar com 12 novas unidades somente da bandeira de atacarejo. Também existe a previsão da chegada de demais bandeiras da empresa, como a de lojas de conveniência (Armazzém Mateus) e supermercados de proximidade (El Camiño).

A empresa maranhense é a maior varejista do Norte-Nordeste, conforme dados do ranking da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) em parceria com a Cielo. Em 2023, o faturamento do Grupo Mateus foi de R$ 25,32 bilhões, colocando ainda a companhia como a 7ª mais rentável do País, com 272 lojas em funcionamento.

Legenda: Mix Mateus José Walter deverá ser o maior da rede no Ceará Foto: Kid Junior

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.