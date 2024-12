Ceará acerta venda de atacante Erick Pulga ao Bahia

O Ceará encaminhou a venda do atacante Erick Pulga ao Bahia. Na operação, o clube cearense trabalha com uma compensação financeira, em um valor próximo de US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 18 milhões), e a inclusão de jogadores do time tricolor como parte do acordo. As equipes também conversam sobre uma parceira do Vovô junto ao Grupo City, conglomerado internacional que gerencia o Bahia. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista André Hernan e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Com a oficialização dos valores, a operação será a maior venda direta da história da equipe alvinegra. Antes, o recorde nesse ranking de transações era do zagueiro Jonathan, vendido para o Cruzeiro, em junho de 2024, por R$ 8,2 milhões. Em termos de operação, essa fica atrás somente do atacante Arthur Cabral, que já rendeu quase R$ 30 mi aos cofres alvinegros com transações para Palmeiras, Basel-SUI, Fiorentina-ITA e Benfica-POR.

Legenda: Nas redes sociais, Pulga postou nos stories uma foto em preto e branco com o escudo do Ceará Foto: reprodução / Instagram

Principal destaque do clube na atual temporada, com 22 gols e três assistências, o atleta era um dos nomes do elenco mais assediados no mercado. O vínculo com o Vovô era até dezembro de 2026. Na Bahia, a expectativa é de um acordo com o atacante até 2029.

Inicialmente, a diretoria alvinegra planejou vendê-lo por € 5 milhões (cerca de R$ 31,7 milhões). O montante seria próximo da multa milionária para o mercado nacional.

Pulga chegou em Porangabuçu durante 2022, comprado junto ao Ferroviário por R$ 600 mil. Natural de Fortaleza/CE, tem percentual de direitos econômicos dividido em Atlético-CE (50%), Ceará (40%) e Ferroviário (10%). Ao todo, com a camisa alvinegra, foram 69 partidas, 23 gols e três assistências.