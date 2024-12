Ceará pede jogadores ao Bahia para vender atacante Erick Pulga; veja

O Ceará recusou a proposta de US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 18,8 milhões) do Bahia pelo jogador Erick Pulga e definiu as condições para negociar o atacante com a equipe baiana. Segundo o ge, o Vovô pede pelo menos US$ 3 milhões, além de atletas do Tricolor Baiano.

O Bahia, inclusive, já disponibilizou ao Ceará uma lista de jogadores que poderiam ser negociados na transação de Pulga, mas a oferta inicial foi recusada pelo Vovô. Uma contraproposta foi enviada.

Com 13 gols na Série B, Pulga encerrou o torneio como o maior goleador, além de ter marcado 22 tentos em toda a temporada, na qual atuou em 51 jogos.

Além dos números individuais, Pulga conquistou o Campeonato Cearense de 2024 e o acesso para a Série A do Brasileirão.