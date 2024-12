Ceará define empréstimos de Yago, Caio Rafael e Daniel Mazerochi; veja destinos

Em meio a reformulação do elenco para a Série A, o Ceará definiu o empréstimo de três atletas da base que estavam entregues ao time profissional em 2024. Sem espaço na equipe de Léo Condé, inicialmente, o zagueiro Yago e os atacantes Caio Rafael e Daniel Mazerochi vão atuar pelo Londrina, Vila Nova-MG e Treze-PB, respectivamente, na próxima temporada.

Os jogadores, que têm contrato com o clube, passaram da idade permitida para inscrição na Copa São Paulo de Futebol Júnior e, agora, receberão oportunidades em outras equipes. Além dos três atletas citados, o Vozão ainda irá definir os destinos dos atacantes João Victor e Pablo, outros formados na Cidade Vozão, que não podiam mais serem inscritos na Copinha, e aguardam decisão da comissão técnica de Léo Condé.

Enquanto a definição ainda não acontece, os dois jovens seguem rotina de treinos na Cidade Vozão, em Itaitinga.

OBSERVAÇÃO NA COPINHA

O Ceará irá utilizar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa no dia 2 de janeiro, para observar outras peças que podem ser remanejadas ao time profissional. Para a competição, o técnico Alison Henry, relacionou 30 jogadores, entre eles, o atacante Kaique, que atuou em seis partidas e marcou um gol pelo Vovô na Série B deste ano.

O Alvinegro está no grupo 31 da competição e vai fazer seus jogos no estádio Conde Rodolfo Crespi, na capital paulista. Junto do Ceará, a chave conta com Portuguesa Santista-SP, adversário da estreia do Vovô no dia 5 de janeiro, além de Juventus-SP e Trindade-GO. Os dois times com melhor pontuação passam para a segunda fase da Copinha.

Dentre os atletas relacionados, o Ceará chamou quatro jogadores oriundos do time sub-17: Bernando Mohr, Riquelme, Aloisio e Caio.

Veja lista dos atletas inscritos pelo Ceará na Copinha:

Goleiros: Daniel, Leo Agliardi, Mateus Jorge e Pedro Ryan,

Laterais: Aloisio, Matheus Maycon, Zé Neto, Enzo, Vitor, Carlos Batata e Riquelme

Zagueiros: Vinicius Uchella, Gabriel Rocha, Gilmar e Bernardo

Volantes: Vitor Torezan, Fabrício, Brian, Caio, Steven Nufour, Leo Walraven e Melqui

Atacantes: Maranhão, Bruninho, Gabriel Cruz, Rian Patric, Kaique Rodrigues, Kadu, Fernando Gabriel e Guilherme Luiz.

ATLETAS EMPRESTADOS

Ainda sob comando de Vagner Mancini e Anderson Batatais, o zagueiro Yago atuou em quatro partidas, três pela segundona e outra pela Copa do Nordeste, neste ano. O defensor irá atuar no Campeonato Paranaense e no Campeonato Brasileiro Série C, pelo Londrina.

O atacante Caio Rafael atuou em quatro jogos pelo profissional do Ceará, sendo três pela Série B e outro na Copa do Nordeste. O jogador vai atuar no Vila Nova-MG, que disputa o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil em 2025.

Legenda: Caio Rafael irá disputar o Campeonato Mineiro pelo, Vila Nova-MG, em 2025 Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Ao contrário de 2023, o atacante Daniel Mazerochi não recebeu oportunidade no time profissional do Ceará neste ano. Sem espaço no plantel alvinegro, o jogador irá atuar no Treze-PB e disputar o Campeonato Paraibano e a Série D em 2025. O atleta chegou a ser apresentado pelo time paraibano e, inclusive, marcou gol em jogo treino.