Jogador da base do CSA perde parte da perna após grave acidente de trânsito

Diego Fernando, jogador da base do CSA, sofreu um grave acidente na noite desta segunda-feira (16), na AL-101 Norte. A moto em que ele estava colidiu com um ônibus. O atleta do Sub-15 está internado no Hospital Regional Norte, em Porto Calvo, e perdeu parte da perna esquerda.

Em nota, o clube alagoano ressaltou que o Departamento Médico monitora o quadro de saúde do atleta e reforçou estar à disposição da família.

Veja a nota completa:

"Um grave acidente aconteceu no início da noite de segunda-feira, entre um ônibus e uma moto na AL-101 Norte, sentido São Miguel dos Milagres. Uma das vítimas é o atleta da base azulina, Diego Fernando. Nesse momento ele encontra-se internado no Hospital Regional do Norte, na cidade de Porto Calvo. O clube se solidariza com a família do atleta, e se coloca à disposição. Seguimos acompanhando e atualizando as informações sobre esse grave acidente."

O CRB também prestou solidariedade ao jogador e aos familiares.

"O Clube de Regatas Brasil manifesta solidariedade ao jogador Diego Fernando, do Sub-15 do CSA, e à sua família, pelo grave acidente sofrido no início da noite de segunda (16). Diego é um grande atleta, que inclusive nos enfrentou na final do Campeonato Alagoano Sub-15 deste ano. Nos colocamos à disposição para qualquer ajuda necessária e estamos na torcida pela sua recuperação."