Fortaleza planeja contar com até cinco jogadores da base para integrar elenco profissional de 2025

Erisson Matias, gerente das categorias de base do Fortaleza, reforçou o planejamento do clube no foco em utilizar mais atletas da base no elenco principal. A meta era integrar de 3 a 5 jogadores no próximo ano, objetivo já alcançado em 2024. O profissional foi o entrevistado do Jogada 1º Tempo, da TV Diário e da Verdinha FM, desta quinta-feira (19).

"Estabelecer as metas é necessário para que você tenha um objetivo traçado. Ano passado dei uma entrevista e falei que a nossa meta é que em 2025 nós tenhamos três jogadores saídos da base no profissional. Essa meta foi batida em 2024. Kervin com muito mais minutagem, Kauan está lá, Iarley, que está sendo emprestado agora, tinha o Amorim.... A meta de colocar o jogador lá para fazer parte do elenco, foi batida", explicou.

"Aí a gente vai estabelecer uma nova meta. Qual é agora? Colocar jogadores que realmente joguem. Precisa de planejamento. Nós temos uma ideia de ter essa meta de subir entre três e cinco atletas por ano a partir de agora, 2025. O processo já está melhor estabelecido, e a gente já consegue visualizar que as coisas vão acontecer de forma mais natural. A meta é essa: três a cinco jogadores por ano, saindo da base", completou.

A base do Fortaleza encerrou a temporada de 2024 com 22 títulos conquistados, do Sub-11 ao Sub-20. Na Copinha, principal competição de base do país, o Leão do Pici estreia contra o Carajás. O duelo entre as equipes será no dia 5 de janeiro (domingo).