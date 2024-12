Kauan, do Fortaleza, é convocado para disputar o Sul-Americano Sub-20 pelo Brasil

A seleção brasileira Sub-20 foi convocada na manhã desta sexta-feira (20). Entre os 23 chamados pelo técnico Ramon Menezes está Kauan Rodrigues, meio-campista do Fortaleza. Depois de se destacar na Copinha, o jogador de 19 anos integrou o elenco principal da equipe e agora vai vestir a amarelinha.

Esta é a terceira convocação do volante do Tricolor. As duas primeiras ocorreram em setembro e outubro, para treinamentos. Desta vez, o atleta poderá entrar em campo para estrear com a camisa amarela em competições.

Em 2024, ele fez 33 jogos e marcou um gol no Clássico-Rei do Campeonato Cearense. Além do estadual, o jogador disputou Brasileirão, Sul-Americana, Copa do Brasil e Fares Lopes entre os torneios da equipe principal. Na base, atuou na Copinha, no Brasileiro de Aspirantes e no Cearense Sub-20.

FOCO NO SUL-AMERICANO

O grupo comandado por Ramon Menezes se apresenta no dia 7 de janeiro, na Granja Comary, no Rio de Janeiro, para iniciar preparação foca no Sul-Americano da categoria, que será realizado entre 23 do mesmo mês e 16 de fevereiro.

O Brasil é atual campeão do torneio e cabeça de chave do Grupo B, que estão também Colômbia, Equador, Argentina e Bolívia. Venezuela, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru estão no Grupo A.

Depois de iniciar a preparação e realizar dois jogos-treino, a delegação embarca no dia 19 para Valencia, sede da competição. O estádio Misael Delgado vai receber os jogos do Brasil na primeira etapa do torneio. A seleção estreia no dia 24 de janeiro, contra a Argentina, às 20h30 (de Brasília).

CONVOCADOS DO BRASIL PARA SUL-AMERICANO SUB-20:

Goleiros

Felipe Longo - Corinthians

Otávio - Cruzeiro

Robert - Atlético-MG

Laterais

Chermont - Santos

Pedro Lima - Wolverhampton (ING)

José Guilherme - Grêmio

Leandrinho - Vasco

Zagueiros

Anthony - Goiás

Bordon - Lazio (ITA)

Iago - Flamengo

Jair Paula - Santos

Meio-campistas

Bidon - Corinthians

Gabriel Carvalho - Internacional

Kauan Rodrigues - Fortaleza

Moscardo - Stade de Reims (FRA)

Atacantes