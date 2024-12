Hércules admite sondagens e diz que permanência no Fortaleza ainda é incerta

Eu tenho um carinho enorme pelo Fortaleza, foi um clube que abriu as portas para mim, me recebeu muito bem e só tenho a agradecer muito e vamos esperar o que vai acontecer. Fico tranquilo sobre isso. Se aparecer algumas situações, como está acontecendo, eu deixo para meus empresários resolverem isso. Não me meto nisso.

Hércules Em entrevista à Rede Clube