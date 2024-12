Ceará apresenta ao Conselho Deliberativo orçamento recorde de R$ 230 milhões para 2025

A diretoria executiva do Ceará apresentou ao Conselho Deliberativo, nesta semana, a previsão orçamentária de R$ 229,4 milhões em receitas brutas para 2025. O Diário do Nordeste confirmou a informação do valor colocado no documento. Nos próximos dias será convocada plenária, junto aos conselheiros, para avaliação do texto que traz o balanço financeiro do clube para a próxima temporada.

O texto destrincha os valores destinados à infraestrutura, futebol e despesas do clube para 2025. Além disso, a previsão com vendas de atletas também está destacada no documento colocado para apreciação dos conselheiros.

A informação mostra um acréscimo do que foi apontado pelo próprio presidente do clube, João Paulo Silva, em entrevista recente ao Cearácast. O mandatário tinha destacado um valor que poderia variar entre 180 a R$ 200 milhões.

TEMPORADA 2024

O valor apresentado e aprovado para esta temporada foi de R$ 149 milhões. O rebaixamento atingiu os cofres do Alvinegro que precisou recalcular a rota para a campanha de 2024. Apesar disso, o clube conseguiu êxito com objetivos alcançados: campeonato cearense e acesso à primeira divisão.