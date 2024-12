Real Madrid x Pachuca: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Real Madrid e Pachuca entram em campo nesta nesta quarta-feira (18), às 14h (de Brasília), pela final da Copa Intercontinental da FIFA de 2024. O jogo será em Doha no Catar, no estádio Lusail, palco na final da Copa do Mundia de 2022.

O gigante espanhol entrou direto na final da Copa, privilegio do campeão europeu, enquanto o Pachuca, representante da Concacaf, fará seu terceiro jogo. O time mexicano eliminou o Botafogo e Al Ahly e vai tentar seu primeiro título mundial. Já o Real Madrid busca a 10ª conquista, tendo vencido em 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022.

Onde assistir

Os canais Globo e SporTV transmitem a partir das 14h (de Brasília).

Palpites

Como chegam os times

O Real Madrid chega com uma dúvida para a partida: Mbappé. Apesar de relacionado, o francês tem lesão recente na coxa e pode nem entrar em campo.

Legenda: O Real Madrid é favorito ao título mundial, e conta com estrelas, como Vini Jr, o melhor do mundo pela FIFA Foto: Alberto PIZZOLI / AFP

Bellingham avaliou o confronto com o time mexicano:

"Ancelotti nos contou algumas coisas sobre o Pachuca. Parecem jogar muito bem, com intensidade, com certeza será um grande jogo. Mas temos de ter cuidado. Eles estão aqui na final porque merecem".

Legenda: O Pachuca eliminou o Botafogo com um sonoro 3x0, e passou pelo Al Ahly nos pênaltis para chegar até a decisão Foto: KARIM JAAFAR / AFP

No time mexicano, o zagueiro Barreto é desfalque. Ele ficou fora contra o Al Ahly por lesão e está fora.

"Estaremos decidindo um campeonato. Temos que seguir mostrando valentia", disse o treinador Guillermo Almada.

Deossa, que disputa a vaga de titular com Gonzálvez, diz que a motivação é pelo que o time mexicano representa.

"Todo o trabalho que temos feito é enorme e é uma grande final, enfrentar o maior time do mundo. Esperamos sair campeões. É um jogo difícil, mas temos de sonhar."

Prováveis Escalações

REAL MADRID:

Courtois, Vázquez, Tchouameni, Rüdiger e Fran Garcia;Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Arda Güler e Jude Bellingham; Rodrygo e Vinicius Jr. Técnico: Carlo Ancelotti

PACHUCA:

Carlos Moreno, Bryan Gonzalez, Gustavo Cabral, Luis Rodriguez e Micolta; Pedro Pedraza, Arturo Gonzalez (Deossa), Alan Bautista e Elias Montiel, Oussama Idrissi e Salomon Rondon. Técnico: Guillermo Almada

Real Madrid x Pachuca

Copa Intercontinental-2024 (Final)

Data e horário: 18/12/2024, 14h (de Brasília)

Local: Lusail Stadium, Doha (QAT)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Auxiliares: Jorge Urrego e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)