Veja lista de cinco jogos eletrônicos para as crianças jogarem com os pais

Em meio a tantas possibilidades no mundo dos jogos virtuais, é possível encontrar títulos que auxiliam na união entre a diversão e o aprendizado para as crianças. Além disso, os games são uma ótima oportunidade para aproximar a família e criar vínculos com o público infantil.

Pensando nisso, veja lista com cinco jogos para crianças e toda a família se divertirem, seja nos videogames ou computadores:

Franquias da Lego

Legenda: Lego "Os Incríveis" Foto: Divulgação/Lego

Um bom jogo para divertir as crianças e até mesmo a família é facilmente encontrado entre as franquias da Lego. Com um universo que adapta títulos como Marvel, DC Comics, Star Wars, Pixar e mais, a empresa transforma os games em um mundo de peças de montar, o que torna a experiência mais divertida e imersiva.

Boa parte dos games da franquia tem disponibilidade para jogar offline.

Adequado para pessoas acima dos 7 anos.

Disponível para: PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e mais.

Confira o trailer:

Minecraft

Legenda: Minecraft Foto: Divulgação/Minecraft

Com 15 anos no mercado, o Minecraft segue sendo uma referência entre os games infantis e de criação. Trazendo infinitas possibilidades, se torna um título que abre a imaginação das crianças, que podem criar universos inteiros do zero. Outro ponto forte é a fácil jogabilidade, atraindo cada vez mais novos públicos.

1-4 jogadores offline, 2-8 online.

Adequado para pessoas acima dos 7 anos.

Disponível para: Nintendo 3DS, Nintendo Switch, PlayStation 3, PlayStation 4, PSVita, Xbox 360, Xbox One, Wii U, Android, iOS.

Confira o trailer:

Sackboy: Uma Grande Aventura

Legenda: Sackboy Foto: Divulgação/Sackboy

Protagonizado pelo herói Sackboy, a aventura em plataforma 3D oferece uma jogabilidade leve, mas desafiadora em diversos momentos. Com personagens parecidos com desenhos animados, uma trilha sonora divertida e um universo extremamente bonito, o game se assemelha ao clássico Super Mario World.

1-4 jogadores offline, 2-4 online.

Adequado para pessoas acima dos 7 anos.

Disponível para: PlayStation 4 e PlayStation 5.

Confira o trailer:

Chicory: A Colorful Tale

Legenda: Chicory: A Colorful Tale Foto: Divulgação/Chicory: A Colorful Tale

Neste jogo de colorir, os jogadores podem solucionar enigmas, ajudar amigos e animais, além de restaurar a cor do mundo. O objetivo do game é recuperar as cores daquele universo, que acabou ficando inteiramente preto e branco e perdeu sua grande pintora: “Chicory”, que sumiu junto com a cor. Através de um pincel mágico, descubra novas habilidades e interaja com os moradores de Picnic Province

1-2 jogadores offline.

Adequado para pessoas acima dos 7 anos.

Disponível para: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC e mais.

Confira o trailer:

Monopoly Madness

Legenda: Monopoly Madness Foto: Divulgação/Monopoly Madness

O clássico jogo de negociação de propriedades, mas de forma virtual. Nessa experiência que se assemelha ao famoso “banco imobiliário”, e dispensa os tabuleiros, o mundo do game se torna mais imersivo e interativo. Cheio de animações, o título pode ser jogado por até seis jogadores de forma presencial ou até quatro players offline.

1-4 jogadores offline, 2-6 online.

Adequado para pessoas acima dos 3 anos.

Disponível para: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e mais.

Confira o trailer: