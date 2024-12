Aos 34 anos, Marinho diz onde pretende se aposentar; veja

Aos 34 anos, atuando no Fortaleza e com passagem marcante no futebol nordestino, o atacante Marinho falou em entrevista para a Central do Mercado do ge, nesta terça-feira (17), que pretende se aposentar no Vitória, clube que, segundo ele, lhe projetou para o futebol.

“O clube que eu pensei em terminar a carreira é o Vitória, clube que me projetou, que me deu oportunidade. Quero encerrar a carreira lá. Estou muito novo ainda", disse Marinho ao Central do Mercado do ge.

Com as cores do rubro-negro nordestino, Marinho atuou no ano de 2016, quando disputou 43 partidas, marcou 21 gols, distribuiu seis assistências e conquistou a Copa do Nordeste daquele ano.

Apesar de falar sobre onde quer encerrar sua carreira como jogador, o atleta frisou que ainda tem energia e não pensa em parar.

“Quero encerrar quando não tiver mais fôlego e energia. Com 34 anos, eu estou correndo que nem menino novo. Falo do quanto eu consigo entregar. No último jogo contra o Inter, eu fiz 10 km. Tem jogadores mais novos que não batem 8 km”, comentou.

Marinho já vestiu a camisa do Fortaleza em 73 oportunidades, marcou 12 gols e deu oito assistências. Além disso, o jogador tricolor bateu sua melhor marca da carreira se tratando de jogos em uma única temporada. Em 2024 o camisa 11 atuou em 47 jogos e contribuiu com oito bolas na rede, além de cinco assistências pelo Leão do Pici.

O jogador ainda tem um ano de contrato com a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda.