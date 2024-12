IFFHS divulga ranking dos melhores clubes do mundo em dezembro; veja posição do Fortaleza

O Fortaleza está entre os 40 melhores clubes do mundo no mês de dezembro de 2024, de acordo com o ranking da IFFHS (Federação Internacional de Futebol - História e Estatísticas). Outras seis equipes brasileiras aparecem acima do Leão do Pici, que é sétimo entre os times nacionais. Real Madrid, Atalanta e Bayer 04 Leverkusen lideram a lista divulgada.

Botafogo (5º), Flamengo (8º), Atlético-MG (12º), São Paulo (24º), Palmeiras (28º) e Corinthians (31º) superam o Tricolor, que está na 35ª colocação com 220 pontos somados. O Leão supera equipes como Manchester United (43º), FC Porto (46º), Boca Juniors (64º) e Tottenham (72º).

Em 2024, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda conquistou a Copa do Nordeste, terminou Campeonato Brasileiro em 2024 no G-4 e ainda garantiu vaga na Libertadores de 2025.

Entre o top-100 há representantes de 32 países. São 22 da UEFA, seis da Conmebol, dois da AFC, 1 da CAF e 1 da Concacaf. O Brasil é o país com mais clubes citados: 13. Itália e Espanha têm nove, Inglaterra (7), França (6) e Alemanha (6) têm o maior número de clubes nesse recorte.

LISTA DOS 40 MELHORES CLUBES DE ACORDO COM A IFFHS:

Real Madrid Atalanta Bayer 04 Leverkusen Manchester City Botafogo Liverpool FC FC Barcelona Borussia Dortmund Flamengo Internazionale Milano Club Atletico Madrid Club Atlético Mineiro Arsenal FC FC Bayern Munich AC Milan Sporting Lisboa ACF Fiorentina SL Benfica Athletic Bilbao Juventus FC CA River Plate SS Lazio Paris Saint-Germain FC São Paulo FC AS Roma Al Ahly SC Racing Club Avellaneda Palmeiras Fenerbahce SK Olympiakos CFP Corinthians Chelsea FC Club Brugge KV Aston Villa FC Fortaleza GNK Dinamo Zagreb Union Saint-Gilloise Lille OSC Feyenoord Rotterdam Galatasaray SK