Marta vence 1ª edição do Prêmio Marta de gol mais bonito no Fifa The Best

Marta venceu a primeira edição do Prêmio Marta de gol mais bonito no futebol feminino na temporada 2023/24. O anúncio foi feito no Fifa The Best, organizado pela Fifa, nesta terça-feira (17). O lance escolhido ocorreu na goleada da seleção brasileira por 4 a 0 em amistoso diante da Jamaica.

"Estou muito feliz com o resultado. competir com tantas craques. foram gols maravilhosos, e essa temporada também. Foi maravilhoso também receber um prêmio que tem o meu nome", ressaltou a jogadora.

O prêmio, que leva o nome da Rainha do futebol, é uma versão do Prêmio Puskas. Antes, mulheres e homens concorriam juntos. Em 15 edições, desde 2009, apenas homens venceram a disputa.

Veja as outras atletas indicadas: