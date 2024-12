Veja lista de cinco jogos eletrônicos para jogar em dupla ou em grupo

O mercado dos games tem apostado cada vez mais em jogos cooperativos em suas respectivas plataformas, sejam elas em consoles ou computadores. Pensando nisso, separamos uma lista com títulos que podem ser jogados com amigos, família ou em casal, de forma online ou no modo multiplayer na mesma tela, com duas ou mais pessoas interagindo no mesmo aparelho.

As possibilidades neste recorte são inúmeras, e passam por jogos de corrida, aventura, estratégia, ação e mais. Alguns nomes estão em alta nessa vertente, como por exemplo: A Way Out, Overcooked e It Takes Two. Confira a lista e se divirta com a sua dupla!

It Takes Two

Legenda: It Takes Two Foto: Divulgação/It Takes Two

O jogo de aventura foi eleito pelo The Game Awards 2021 (premiação que homenageia os melhores jogos eletrônicos), como o melhor game daquele ano. O título é jogado exclusivamente de forma cooperativa e conta com dois personagens principais: Cody e May. Os protagonistas formam um casal que foi enfeitiçado e transformado em bonecos.

A única maneira de voltar a forma humana é superando os conflitos que vão aparecer durante a vida do casal no jogo. No percurso cheio de aventuras, as habilidades dos personagens devem ser dominadas para superar os obstáculos. A história é outro trunfo do game, que comove os players por conta do desenrolar da relação entre Cody e May.

Disponível para: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Confira o trailer:

Overcooked 1 e 2

Legenda: Overcooked Foto: Divulgação/Overcooked

Overcooked é o jogo ideal para praticar junto com a família, amigos ou em casal, pois pode ser jogado em até quatro players, que devem servir uma variedade de pratos de comida em meio a dificuldades que os mapas do game proporciona.

O título vai exigir dos cozinheiros o trabalho em equipe, aliado a organização nas funções de cada um dentro da cozinha.

Disponível para: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.

Confira o trailer:

Cuphead

Legenda: CupHead Foto: Divulgação/CupHead

Trazendo em seus gráficos a nostalgia dos desenhos animados da década de 1930, Cuphead pode ser jogado por um ou até dois jogadores de forma local, no mesmo ambiente. O título é considerado um jogo de run and gun, onde você deve correr e se esquivar dos obstáculos, alé de atirar nos inimigos.

Jogando de forma cooperativa, os players compartilham da mesma tela e controlam Cuphead ou Mugman, principais personagens do game. Ambos se ajudam, podendo reviver um ao outro e eliminando os inimigos.

Disponível para: Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC.

Confira o trailer:

Moving Out

Legenda: Moving Out Foto: Divulgação/Moving Out

O jogo é um simulador de mudança, conta com uma física um tanto quanto diferente, e pode ser experimentado por até quatro jogadores de forma local. Com mapas desafiadores, a equipe da mudança deverá usar do raciocínio para fazer conduzir os móveis de forma eficiente e no menor tempo possível.

O título ainda conta com o “Modo Auxílio”, onde a dificuldade pode ser ajustada para qualquer pessoa conseguir jogar.

Disponível para: Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC.

Confira o trailer:

A Way Out

Legenda: A Way Out Foto: Divulgação/A Way Out

A Way Out é mais um game para ser jogado exclusivamente em dupla. Comandando os personagens Leo Caruso e Vincent Moretti, os jogadores vivem o enredo de dois presidiários que tentam escapar juntos da prisão.

O título tem como gêneros principais ação e aventura e oferecem uma experiência multiplayer cooperativa para dois jogadores em tela dividida, e podem ser jogados de forma local ou online.

Disponível para: PlayStation 4, Xbox One e PC.

Confira o trailer: