Ceará faz contato por Marcelo Hermes, lateral-esquerdo do Criciúma

O Ceará demonstrou interesse na contratação do lateral-esquerdo Marcelo Hermes, do Criciúma. O Diário do Nordeste apurou que o clube cearense chegou a fazer contatos com os representantes do jogador para entender as possibilidades de negócio.

Ainda de acordo com apuração do Diário do Nordeste, as conversas não avançaram até o momento e o Vovô não chegou a fazer uma proposta oficial pela contratação de Marcelo Hermes. O jogador tem contrato encerrando com o Criciúma em 2024.

Aos 29 anos, Marcelo Hermes foi um dos destaques do Criciúma ao longo da temporada 2024. Na Série A do Brasileirão, foram 36 jogos disputados, além de dois gols e cinco assistências. Na temporada, foram 56 partidas, três gols e oito assistências.