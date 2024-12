Ceará lança segundo uniforme para a temporada 2025; veja fotos

O Ceará lançou oficialmente nesta terça-feira (17) o seu segundo uniforme (ou “Uniforme 2”) para a disputa da temporada 2025. A nova camisa tem como cor predominante o branco e está sendo vendida por valores que vão de R$ 319,90 a R$ 359,90.

O novo uniforme do Ceará foi produzido pela marca própria do clube, a Vozão, e segue o padrão tradicional da equipe para o Uniforme 2, com cor branca predominante e detalhes em preto, sobretudo o número e o nome do atleta.

VEJA FOTOS

Legenda: Ceará lança segundo uniforme para a temporada 2025 Foto: Stephan Eilert / Ceará SC

Para a produção do manto alvinegro, foi utilizado o tecido Dry Jacquard, que promove alta respiração da pele. Na parte frontal, há listras com brilhos, utilizando-se uma textura personalizada. O escudo e a etiqueta de produto oficial foram aplicados com termocolante em TPU, aliando elasticidade, elegância e conforto. A parte do peitilho e do punho foram produzidas em tecido com brilho e toque macio. A gola é em Ribana, trazendo mais estilo e um toque diferenciado. As costas da camisa seguem a numeração padrão em flat design. No canto superior, foi aplicado estilizadamente a evolução dos escudos do Ceará. Ceará Em comunicado oficial

De acordo com o comunicado do clube, alguns torcedores do Ceará foram convidados para participar da campanha de lançamento do uniforme e divulgação nas redes sociais do clube.