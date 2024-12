Marcelo Paz confirma negociações do Fortaleza com lateral Diogo Barbosa e goleiro Brenno

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, confirmou a negociação com o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, do Fluminense, e com o goleiro Brenno, ex-Grêmio. A informação foi dada em entrevista ao Globo Esporte desta terça-feira (17).

Diogo Barbosa está próximo de vir e tem ainda o Pol Fernández. Pronto, são os atletas que a gente pode falar neste momento. As contratações do Fortaleza são com pinça, com zelo. Traremos nomes que possam subir o nome do elenco. Confiamos nos jogadores que estão aí. Para trazer alguém, tem que ser alguém que faça o elenco crescer. Marcelo Paz CEO da SAF do Fortaleza

O atleta de 32 anos disputou 41 partidas com a camisa do time carioca e deu uma assistência. Diogo atuou no Brasileirão, na Copa do Brasil, no Campeonato Carioca, na Libertadores e na Recopa Sul-Americana.

O lateral tem passagens por Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo e Goiás. Presidente do Flu, Márcio Bittencourt, já havia citado a negociação do time cearense com o jogador. O contrato do atleta com o time carioca vai até o fim deste ano.

Outro que deve chegar ao Leão do Pici em breve é o goleiro Brenno. O jogador de 25 anos foi emprestado ao Bari, da segunda divisão italiana. Ele defendeu a equipe 33 partidas nesta temporada. Antes, vestiu a camisa do time profissional do Grêmio de 2020 a 2023.

Nesse período já devemos apresentar um novo goleiro para brigar com o João Ricardo, que é titular absoluto do Fortaleza, mas traremos alguém para brigar com ele. 99% de chances de ser o Brenno, sim. Marcelo Paz CEO da SAF do Fortaleza