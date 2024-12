Quem é o 'menino Gui', apaixonado pelo Vasco eleito torcedor do ano no prêmio Fifa The Best 2024

Gui Gandra ou “menino Gui”, foi eleito o torcedor do ano na premiação do Fifa The Best 2024. O garoto de 10 anos ficou conhecido através da internet no ano de 2023, após despertar de um coma que durou 16 dias e reencontrar a mãe ao acordar. O momento foi divulgado nas redes sociais e emocionou o mundo. A criança luta contra uma doença rara, a epidermólise bolhosa, que causa feridas na pele. Aproximadamente 800 pessoas foram diagnosticadas no Brasil com a doença, que não é transmissível, e não tem cura.

Portador de uma doença rara chamada epidermolise bolhosa, Gui precisa de cuidados excessivos e, recentemente, ficou em coma por 16 dias. O vídeo compartilhado nas redes, que mostra o reencontro da criança com a mãe, arrancou lágrimas dos seguidores.

O reencontro com a mãe👇 pic.twitter.com/nkkko32zKa — QUEEN VIRGÍNIA 👑 (@vimeirim) June 24, 2023

Após o viral na internet, Gui se mostrou ser um torcedor apaixonado pelo Vasco da Gama, e comoveu não só os fãs do esporte, mas também jogadores profissionais, como o astro brasileiro Neymar.

HORA DE CHORAR!



Menino Gui conhece Neymar. pic.twitter.com/P6eBEzSP7G — Jornal dos Sports (@JornalDosSports) November 15, 2023

Durante a cerimônia de premiação da Fifa, o garoto fez questão de exaltar o time carioca em seu discurso.

“O Vasco me ajuda a esquecer as coisas ruins, tipo as dores. O Vasco me ajuda a me sentir feliz” Menino Gui disse

Em um gesto de carinho e respeito, a torcida vascaína fez questão de estampar o rosto de Gui em uma bandeira que vem sendo exibida nas arquibancadas durante os jogos do Vasco.