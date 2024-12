The Best Fifa 2024: confira lista de vencedores da premiação por categoria

A Fifa anunciou os premiados do The Best nesta terça-feira. A cerimônia da entidade máxima do futebol ocorreu em Doha, no Catar. Os brasileiros foram um dos destaques da premiação.

Vinícius Júnior confirmou o favoritismo e ficou com o troféu de melhor jogador do mundo da última temporada. Entre as mulheres, Aitana Bonmatí desbancou as concorrentes e conquistou o prêmio.

Além do melhor jogador e da melhor jogadora, a Fifa divulgou vencedores em diversas outras categorias, como o Prêmio Puskás, para o gol mais bonito do futebol masculino, e o de Melhor Torcedor.

Confira a lista de todos os vencedores do The Best 2024: