Ceará divulga grupo de jogadores para a Taça São Paulo de Futebol Júnior 2025

O Ceará divulgou uma lista de 30 jogadores que disputarão a Taça São Paulo de Futebol Júnior 2025. Sob o comando do técnico Alison Henry, o Sub-20 do Alvinegro segue nos preparativos para a disputa da 55ª edição da 'Copinha'. A competição tem seu início programado para o dia 2 de janeiro, com a estreia do Vozão acontecendo no dia 5, às 15 horas, contra a Portuguesa Santista/SP.

Para a edição de 2025, será a 17ª participação do Alvinegro na maior competição de base do país. A melhor campanha ocorreu na temporada de 2016, quando o Vozão chegou às quartas de final.

Integrante do Grupo 31, o Vozão disputará suas partidas na capital paulista durante a primeira fase da competição. O Estádio Conde Rodolfo Crespi, de propriedade do Juventus/SP, será o palco dos jogos do Alvinegro. Ao lado do Vozão, no grupo estarão as equipes: Juventus/SP, Trindade/GO, além da Portuguesa Santista/SP. No final da fase de grupos, os dois clubes com melhor pontuação avançam à segunda etapa da competição.

Dos 30 jogadores, estão os remanescentes da atual temporada, além jogadores oriundos da categoria Sub-17, como por exemplo: Bernardo Mohr, Riquelme, Aloisio e Caio.



Confira a relação dos atletas inscritos para a competição:

Goleiros: Daniel, Leo Agliardi, Mateus Jorge e Pedro Ryan,

Laterais: Aloisio, Matheus Maycon, Zé Neto, Enzo, Vitor, Carlos Batata e Riquelme

Zagueiros: Vinicius Uchella, Gabriel Rocha, Gilmar e Bernardo

Volantes: Vitor Torezan, Fabrício, Brian, Caio, Steven Nufour, Leo Walraven e Melqui

Atacantes: Maranhão, Bruninho, Gabriel Cruz, Rian Patric, Kaique Rodrigues, Kadu, Fernando Gabriel e Guilherme Luiz.

Confira a comissão técnica do Sub-20 do Vozão:

Técnico: Alison Henry

Auxiliar-técnico: Juliano Maia

Preparador Físico: Janderson Bessa

Preparador de Goleiros: Willian Mardoch

Analistas de Desempenho: Icaro Guilherme e Diogo Oliveira

Fisiologista: Gabriel Gadelha

Nutricionista: Matheus Rodrigues

Supervisor de Futebol: Charles Maciel

Mordomo: André Marcelino